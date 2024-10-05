((البحرين الوطني)) يكشف أول استثمار مُهيكل للبيتكوين في دول مجلس التعاون الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NBBARPDigital

وقد‭ ‬صُمِّمَ‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬المتطور‭ ‬حصريا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لمنحهم‭ ‬إمكانية‭ ‬متابعة‭ ‬نمو‭ ‬البيتكوين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬المُهيكل،‭ ‬سيتمكن‭ ‬المستثمرون‭ ‬المعتمدون‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬البيتكوين‭ ‬المتنامي،‭ ‬وفقًا‭ ‬للحد‭ ‬الأقصى‭ ‬الموضوع‭ ‬مُسبقًا،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬حماية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬تحوطًا‭ ‬قويًا‭ ‬ضد‭ ‬التقلبات‭ ‬المتوقعة‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬هشام‭ ‬الكردي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ – ‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬للعملاء‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬المهيكل‭ ‬والمخصص،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬رغبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬رقمية‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬على‭ ‬توجهنا‭ ‬المعني‭ ‬بتوفير‭ ‬سبل‭ ‬آمنة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬لعملاء‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تنويع‭ ‬محافظهم‭ ‬ضمن‭ ‬مشهد‭ ‬استثماري‭ ‬متطور‭. ‬وهو‭ ‬يقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬تصدر‭ ‬البنك‭ ‬لقطاع‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

يتماشى‭ ‬إطلاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المُهيكل‭ ‬للبيتكوين‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬المعنية‭ ‬بتعزيز‭ ‬باقة‭ ‬منتجاته،‭ ‬وبالأخص‭ ‬لعملاء‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬مخصصة‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬إمكانات‭ ‬النمو‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭. ‬ويلبي‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬احتياجات‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬المخاطرة‭ ‬والراغبين‭ ‬بالتعامل‭ ‬بالبيتكوين،‭ ‬مع‭ ‬عزل‭ ‬استثماراتهم‭ ‬الرئيسية‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬عن‭ ‬التقلبات‭ ‬السوقية‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالله‭ ‬كانو‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المشارك‭ ‬لدى‭ ‬ ARP ‭ ‬ Digital ‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬تُمثل‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الإقليمية‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬في‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬وانتشار‭ ‬نطاق‭ ‬تواجد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬منتج‭ ‬يُسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيتكوين‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬آمن‭ ‬للغاية‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬المنظم‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬معتمد‭ ‬ومدروس‭ ‬للأصول‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ (‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭) ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭: ‬‮«‬يقف‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬المُهيكل‭ ‬للبيتكوين‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬القوي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬خصبة‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة،‭ ‬مما‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ووجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬موثوقة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬دمجًا‭ ‬سلسًا‭ ‬للممارسات‭ ‬المالية‭ ‬التقليدية‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتل‭ ‬الرقمية‭ ‬ Blockchain ،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬برؤية‭ ‬مؤسسات‭ ‬محلية‭ -‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭- ‬تقود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

يعزز‭ ‬الاستثمار‭ ‬المنظم‭ ‬المرتبط‭ ‬بالبيتكوين‭ ‬دور‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالأصول‭ ‬الرقمية‭. ‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نهجه‭ ‬التقدمي‭ ‬المعني‭ ‬بمواءمة‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬العالمي‭. ‬ويواصل‭ ‬البنك‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬للابتكار‭ ‬المالي‭ ‬وتنويع‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬