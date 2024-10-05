بحث سبل تنمية العلاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبي وتطويرها إلى آفاق أرحب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، بمقر هيئة العمل الخارجي الأوروبي بالاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع السيد لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.
وخلال الاجتماع، أشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية المتنامية والتعاون القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في عديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، مستعرضًا مسار التقدم الذي وصلت إليه وبحث سبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة.
من جانبه، أعرب السيد لويجي دي مايو عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات الثنائية ومستوى التعاون والتنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين بصفة خاصة ومنطقة الخليج بصفة عامة، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم التطلعات والأهداف والمصالح المشتركة.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والعلاقات الخليجية الأوروبية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كلمات دالة
MENAFN05102024000055011008ID1108749734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.