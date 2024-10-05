بحث سبل تنمية العلاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبي وتطويرها إلى آفاق أرحب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتنامية‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬مسار‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تنميتها‭ ‬وتطويرها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬لويجي‭ ‬دي‭ ‬مايو‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬ومستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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