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رئيس الشورى يهنئ مصر بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة

10/5/2024 7:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقيتي‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬والمستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حنفي‭ ‬علي‭ ‬جبالي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ضمّنهما‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التمنيات؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المجيدة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬برقيتي‭ ‬التهنئة،‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬المصريين،‭ ‬والدفع‭ ‬بمزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة،‭ ‬إلى‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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