رئيس الشورى يهنئ مصر بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬برقيتي‭ ‬التهنئة،‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬المصريين،‭ ‬والدفع‭ ‬بمزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة،‭ ‬إلى‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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