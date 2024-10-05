رئيس الشورى يهنئ مصر بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقيتي تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، ضمّنهما أصدق التهاني وخالص التمنيات؛ بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية الشقيقة بذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى، في برقيتي التهنئة، بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل مع مجلسي الشيوخ والنواب المصريين، والدفع بمزيدٍ من التعاون، والتنسيق لتعزيز العلاقات البرلمانية، لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.
كما بعث رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة مماثلة، إلى ريهام عبدالحميد خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ جمهورية مصر العربية، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار.
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