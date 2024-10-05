رئيس مجلس النواب يهنئ مصر بذكرى السادس من أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقيتي تهنئة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.
مشيداً بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستوى التعاون والتكامل والتنسيق في كل المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ومؤكداً مواصلة الدعم البرلماني المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين، ومتمنيا لشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى ريهام عبدالحميد خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
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