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رئيس مجلس النواب يهنئ مصر بذكرى السادس من أكتوبر

10/5/2024 7:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬برقيتي‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬المستشار‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والمستشار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعرب‭ ‬خلالهما‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المجيدة‭.‬

مشيداً‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ومؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬وأهداف‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬لشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬إلى‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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