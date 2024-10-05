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وزيرة الشباب: ندعم المبدعين والمبتكرين من الشباب.. ونسعى لتطوير قدراتهم ومهاراتهم

10/5/2024 7:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والوسائل‭ ‬لهم‭ ‬للانطلاق‭ ‬بأفكارهم‭ ‬وإبداعاتهم،‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يشهد‭ ‬تسارعاً‭ ‬وتنافساً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬أطلقت‭ ‬برامج‭ ‬مختلفة‭ ‬صممت‭ ‬بطريقة‭ ‬عصرية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬والبحث‭ ‬والتطوير‭ ‬العلمي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬و«فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمركز‭ ‬العلمي‭ ‬البحريني‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬

وتابعت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬سباقا‭ ‬للأفكار‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ويُعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لدعم‭ ‬المبدعين‭ ‬والمبتكرين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬ودعم‭ ‬إكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار،‭ ‬والتصنيع،‭ ‬وتسخير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭. ‬

وقامت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بأخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المشاركين‭ ‬وابتكاراتهم‭ ‬ومشروعاتهم،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والفائزين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬برامج‭: ‬الأول‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سبارك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬تدريبية‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مدربا‭ ‬ومتطوعا‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬خريجي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬والمتطوعين‭ ‬كـ«سفراء‭ ‬فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬لقيادة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬لتدريب‭ ‬400‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬8‭-‬14‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬تلقيهم‭ ‬تدريبًا‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬التعليمية‭ ‬وأطقم‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬والبرمجة‭.‬

أما‭ ‬البرنامج‭ ‬الثاني‭ ‬فقد‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬أكاديمي‮»‬‭ ‬وأقيم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬كبرنامج‭ ‬تعليمي‭ ‬مكثف‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬العملي،‭ ‬ووفر‭ ‬لحوالي‭ ‬150‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التصنيع‭ ‬الرقمي‭ ‬والنمذجة‭ ‬السريعة‭ ‬عبر‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬مشروعا،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬محفظة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭. ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬فاب‮»‬‭ ‬العلمية‭ ‬المنبثق‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ (‬ MIT ‭). ‬

أما‭ ‬البرنامج‭ ‬الثالث‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬خطوة‭-‬تك‮»‬‭ (‬ TechStride ‭)‬،‭ ‬فقد‭ ‬أقيم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كمبادرة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تزويد‭ ‬60‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬مثل‭ ‬الروبوتات‭ ‬الصناعية،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬ AI ‭)‬،‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ (‬ ML ‭)‬،‭ ‬وتصميم‭ ‬الألعاب،‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬تعلم‭ ‬عملية‭ ‬ضمن‭ ‬20‭ ‬مشروعا‭ ‬لتنمية‭ ‬الإبداع،‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬والابتكار‭.‬

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