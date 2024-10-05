وزيرة الشباب: ندعم المبدعين والمبتكرين من الشباب.. ونسعى لتطوير قدراتهم ومهاراتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اهتمام مملكة البحرين بتقديم الدعم للشباب البحريني في كافة المجالات، والعمل على توفير كل السبل والوسائل لهم للانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم، في عالم يشهد تسارعاً وتنافساً في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي. كما أشارت إلى أن وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين أطلقت برامج مختلفة صممت بطريقة عصرية تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير العلمي.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة شؤون الشباب حفل ختام برنامج «فاب لاب» البحرين الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب و«فاب لاب» البحرين وصندوق العمل «تمكين» وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والمركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة وبنك البحرين الوطني.
وتابعت وزيرة شؤون الشباب أن برنامج «فاب لاب» البحرين يمثل سباقا للأفكار بين الشباب البحريني ويُعتبر إضافة مميزة ضمن الجهود الوطنية لدعم الشباب البحريني، وبالتوافق مع خطة وزارة شؤون الشباب لدعم المبدعين والمبتكرين من الشباب البحريني، والعمل على تطوير قدراتهم ودعم إكسابهم المهارات العلمية والبحثية، وتوفير الفرص لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار، والتصنيع، وتسخير التكنولوجيا الحديثة.
وقامت وزيرة شؤون الشباب بأخذ جولة في المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة والذي تضمن أعمال المشاركين وابتكاراتهم ومشروعاتهم، كما قامت بتكريم الجهات الداعمة والفائزين في البرنامج.
يذكر أن برنامج «فاب لاب» البحرين يتكون من ثلاثة برامج: الأول برنامج «سبارك» الذي أقيم بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين وهو عبارة عن مبادرة تدريبية على المهارات الرقمية والإلكترونية، حيث تم الاستعانة بأكثر من 20 مدربا ومتطوعا من شبكة خريجي برنامج «فاب لاب» والمتطوعين كـ«سفراء فاب لاب» لقيادة ورش العمل لتدريب 400 طالب وطالبة في الفئات العمرية 8-14 سنة في مجتمعاتهم المحلية بمختلف مناطق البحرين، بعد تلقيهم تدريبًا على المواد التعليمية وأطقم الإلكترونيات والبرمجة.
أما البرنامج الثاني فقد حمل عنوان «فاب أكاديمي» وأقيم بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» كبرنامج تعليمي مكثف يعتمد على التعلم العملي، ووفر لحوالي 150 شابا وشابة من المشاركين فرصة تطوير مهارات التصنيع الرقمي والنمذجة السريعة عبر الانخراط في 60 مشروعا، مما يساعدهم على بناء محفظة شاملة من المهارات التقنية. تم تطوير البرنامج من قبل مؤسسة «فاب» العلمية المنبثق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( MIT ).
أما البرنامج الثالث وهو «خطوة-تك» ( TechStride )، فقد أقيم بالتعاون مع بنك البحرين الوطني كمبادرة مبتكرة تهدف إلى دعم تزويد 60 طالبا وطالبة من الشباب البحريني بالمهارات الأساسية في التقنيات الناشئة مثل الروبوتات الصناعية، والذكاء الاصطناعي ( AI )، والتعلم الآلي ( ML )، وتصميم الألعاب، عبر توفير تجارب تعلم عملية ضمن 20 مشروعا لتنمية الإبداع، التفكير النقدي، والابتكار.
كلمات دالة
MENAFN05102024000055011008ID1108749731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.