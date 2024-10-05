تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراءترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى معلم أول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز فرص التطور الوظيفي للمعلمين، بما يسهم في تنمية إسهامهم الفاعل في مسارات التنمية والبناء، قامت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى وظيفة معلم أول، لينتقلوا بذلك إلى مصاف القيادات التعليمية، وذلك بعد استيفائهم المعايير اللازمة، وطبقا لإجراءات الترقية المعتمدة بوزارة التربية والتعليم، وسيتم إعلان جميع أسمائهم خلال حفل وزارة التربية والتعليم الذي سيقام بصالة الوزارة بمدينة عيسى صباح اليوم.
وبهذه المناسبة أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بما يحظى به الميدان التعليمي والتربوي من متابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن اعتزاز الوزارة بكوادرها التعليمية والإدارية، بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى وظيفة معلم أول بمناسبة يوم المعلم العالمي، مهنئا جميع المعلمين الذين استحقوا هذه الترقية.
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