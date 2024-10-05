تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراءترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى معلم أول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الوزارة‭ ‬بكوادرها‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بترقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬معلما‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬مهنئا‭ ‬جميع‭ ‬المعلمين‭ ‬الذين‭ ‬استحقوا‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭.‬

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