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تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراءترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى معلم أول

10/5/2024 7:12:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للمعلمين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬إسهامهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء،‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بترقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬معلما‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول،‭ ‬لينتقلوا‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬القيادات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استيفائهم‭ ‬المعايير‭ ‬اللازمة،‭ ‬وطبقا‭ ‬لإجراءات‭ ‬الترقية‭ ‬المعتمدة‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬جميع‭ ‬أسمائهم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬بصالة‭ ‬الوزارة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الوزارة‭ ‬بكوادرها‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بترقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬معلما‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬معلم‭ ‬أول‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬مهنئا‭ ‬جميع‭ ‬المعلمين‭ ‬الذين‭ ‬استحقوا‭ ‬هذه‭ ‬الترقية‭.‬

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