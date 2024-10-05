هاريس تلتقي عربا أمريكيين غاضبين من إسرائيل في ميشيغان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمعت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬فلينت،‭ ‬ميشيغان،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬لاستعادة‭ ‬الناخبين‭ ‬الغاضبين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحروب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭.‬

ويُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬محاولات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإصلاح‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الناخبين‭ ‬المسلمين‭ ‬والعرب،‭ ‬الذين‭ ‬دعموا‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يمتنعون‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬لهاريس‭ ‬بأعداد‭ ‬قد‭ ‬تكلفها‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭. ‬

التقت‭ ‬هاريس‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إيمج‭ ‬أكتشن‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬دعمتها‭ ‬مؤخراً،‭ ‬و«القوة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬وصديقة‭ ‬قديمة‭ ‬لها‭ ‬تدعى‭ ‬هالة‭ ‬حجازي،‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬جيم‭ ‬زغبي،‭ ‬مؤسس‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬إنه‭ ‬رفض‭ ‬الدعوة‭. ‬وأفاد‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ملتزمين‮»‬‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬بأنهم‭ ‬لم‭ ‬يُدعوا‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭.‬

وأشار‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحملة،‭ ‬تحدث‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هاريس‭ ‬ناقشت‭ ‬الانتخابات‭ ‬والصراعات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭. ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحالات‭ ‬النزوح‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

قال‭ ‬وائل‭ ‬الزيات،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«إيمج‭ ‬أكتشن‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أملهم‭ ‬العميقة‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬الأزمة،‭ ‬ودعوا‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬فعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأضاف‭ ‬الزيات‭: ‬‮«‬طلبت‭ ‬إيمج‭ ‬أكتشن‭ ‬من‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬أن‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‮»‬‭.‬

في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اجتمع‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لهاريس،‭ ‬فيل‭ ‬غوردون،‭ ‬افتراضياً‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬العربي‭ ‬والمسلم،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تدعم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وعد‭ ‬تيم‭ ‬والز،‭ ‬مرشح‭ ‬هاريس‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬عبر‭ ‬زووم‭ ‬مع‭ ‬الناخبين‭ ‬المسلمين،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬متساوٍ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هاريس‭.‬

يعتقد‭ ‬بعض‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬هاريس‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬سيكلفها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬قال‭ ‬علي‭ ‬داغر،‭ ‬محامٍ‭ ‬لبناني‭ ‬أمريكي‭: ‬‮«‬هاريس‭ ‬ستخسر‭ ‬ميشيغان‭. ‬لن‭ ‬أصوت‭ ‬لكامالا‭ ‬هاريس‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬معارفي‭ ‬سيصوّت‭ ‬لها‮»‬‭.‬

أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬نُشر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬هاريس‭ ‬وترامب‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬دعم‭ ‬متساوية‭ ‬تقريباً‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين‭. ‬