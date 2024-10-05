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وزير خارجية إيران يأمل من دمشق نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

10/5/2024 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جدّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة،‭ ‬آملا‭ ‬نجاح‭ ‬المساعي‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬للصحفيين‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬دمشق،‭ ‬غداة‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬بيروت،‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وفي‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬مشاورات‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ناجحة‮»‬‭. ‬

واستهل‭ ‬عراقجي‭ ‬اجتماعاته‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بلقاء‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بسام‭ ‬صباغ‭. ‬وكان‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬لمساعي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬متزامن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وبعدما‭ ‬غادر‭ ‬بيروت‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬وصل‭ ‬عراقجي‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬عبر‭ ‬مطارها‭ ‬الدولي‭ ‬لتعذر‭ ‬انتقاله‭ ‬منها‭ ‬برا‭ ‬الى‭ ‬سوريا،‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منطقة‭ ‬المصنع‭ ‬الحدودية‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬أغار‭ ‬على‭ ‬نفق‭ ‬أرضي‭ ‬عابر‭ ‬للحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية،‭ ‬كان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬تمده‭ ‬إيران‭ ‬بالمال‭ ‬والسلاح‭ ‬وتسهّل‭ ‬سوريا‭ ‬نقل‭ ‬اسلحته،‭ ‬يستخدمه‭ ‬‮«‬لنقل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬القتالية‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لعراقجي‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شكّلت‭ ‬طهران‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬دمشق،‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬وعسكريا‭. ‬وأرسلت‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬ومجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬قاتلت‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭: ‬‮«‬تعاوننا‭ ‬الثنائي‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬نقاش‭ ‬واسع‭ ‬للغاية‭. ‬لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مراجعة‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحاول‭ ‬إزالة‭ ‬العقبات‭ ‬القائمة‭ ‬وإيجاد‭ ‬مجالات‭ (‬تعاون‭) ‬جديدة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العلاقات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬تحدّث‭ ‬محللون‭ ‬سوريون‭ ‬استضافتهم‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬محدودية‭ ‬دعم‭ ‬طهران‭ ‬لدمشق‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وقطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬والمحروقات،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مزمنة‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭.‬

ويطول‭ ‬التباعد‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬كذلك،‭ ‬وفق‭ ‬محللين،‭ ‬وجود‭ ‬إيران‭ ‬العسكري،‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تقليصها‭ ‬قواتها‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقعها‭ ‬وقادتها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وكانت‭ ‬أبرزها‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬اسرائيل،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬ملحقا‭ ‬بالسفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وطالب‭ ‬عراقجي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ببذل‭ ‬جهده‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬وجرائم‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬مستمرة‭ (..) ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬جماعيا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‮»‬‭.‬

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