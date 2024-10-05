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إسرائيل تعد ردا على الهجوم الإيراني وترامب يدعو إلى ضرب المنشآت النووية

10/5/2024 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تعدّ‭ ‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬استهدفها‭. ‬

وشّنت‭ ‬طهران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هجوما‭ ‬صاروخيا‭ ‬واسعا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭. ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬انتقاما‮»‬‭ ‬لاغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نسبت‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬تدفع‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬مشترطا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تعدّ‭ ‬ردا‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يقدّم‭ ‬المسؤول‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬الرد‭ ‬أو‭ ‬توقيته،‭ ‬بينما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬هآرتس‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬كبيرا‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬واي‭ ‬نت‭ ‬الإخباري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجنرال‭ ‬مايكل‭ ‬كوريلا‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬اليوم‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الاتصال‭ ‬بمسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وأمريكيين‭ ‬للتعليق‭. ‬

وحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ ‬غير‭ ‬استهداف‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬الإيرانية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

والأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬معارضته‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية،‭ ‬غداة‭ ‬إطلاق‭ ‬إيران‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬للصحافة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬المحتمل‭ ‬لتحرك‭ ‬كهذا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬‮«‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬السبعة‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرد،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يردوا‭ ‬بشكل‭ ‬متناسب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭. ‬

لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصلوا‭ ‬إلى‭ ‬خلاصة‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬سيقومون‭ ‬به‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قال‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ضرب‮»‬‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭.

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية،‭ ‬أشار‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إلى‭ ‬سؤال‭ ‬طرح‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬طرحوا‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإجابة‭ (‬اضربوا‭ ‬النووي‭ ‬أولا‭ ‬واهتموا‭ ‬بالباقي‭ ‬لاحقا‭)‬‮»‬‭. ‬

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