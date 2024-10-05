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تـقـديـرات أمـريـكـيـة: الـسـنوار ((محبط)) من طهران وغير مهتم بإبرام أي صفقة

10/5/2024 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬ويتخذ‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬لصالح‭ ‬الحركة‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬السنوار‭ ‬غير‭ ‬مهتم‭ ‬بإبرام‭ ‬أي‭ ‬صفقة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬بل‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬جرّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشعر‭ ‬السنوار‭ ‬بالإحباط‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬تقديمها‭ ‬المساعدة‭ ‬الكافية،‭ ‬منذ‭ ‬وقوع‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭.‬

وكشفت‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت،‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬آثار‮»‬‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬السنوار‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬أنفاق‭ ‬تل‭ ‬السلطان‭.‬

وصرح‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬السنوار‭ ‬أصبح‭ ‬متشبثا‭ ‬بالأمل‭ ‬ومصمما‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬إسرائيل‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأشار‭ ‬المسؤولون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السنوار‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬ينجو‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬المفاوضات‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬منذ‭ ‬هجمات‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭/ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقييمات‭ ‬استخباراتية‭ ‬أمريكية‭.‬

بحسب‭ ‬المسؤولين،‭ ‬أصبح‭ ‬موقف‭ ‬السنوار‭ ‬أكثر‭ ‬تشدداً‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إذ‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬لديه‭ ‬نية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬أضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬تعقيدات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬المفاوضات،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬تعقيد‭ ‬المحادثات‭.‬

ويرى‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬السياسي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اهتمامه‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬ملاحقة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬له،‭ ‬بدأ‭ ‬فقدان‭ ‬اتصاله‭ ‬بمنظمته؛‭ ‬بسبب‭ ‬استخدامه‭ ‬المحدود‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

وتباطأت‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬تتمركز‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المدنية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬لكنها‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭. ‬

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