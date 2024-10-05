غارات جديدة على لبنان واشتباكات بين حزب الله وقوات إسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬شنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬غارات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬باشتباكات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬وشركة‭ ‬صناعات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأفاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬مقاتليه‭ ‬‮«‬اشتبكوا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬مشاة‭ ‬معادية‮»‬‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬العديسة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬و‮«‬أُجبرت‭ ‬على‭ ‬التراجع‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬أعاد‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬محاولة‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬محيط‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬العديسة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬50‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭-‬10‭-‬2024،‭ ‬فتصدى‭ ‬مجاهدو‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لمحاولة‭ ‬التقدم،‭ ‬والاشتباكات‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬رامات‭ ‬ديفيد‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬استهدافه‭ ‬دبابة‭ ‬ميركافا‭ ‬خلال‭ ‬تقدّمها‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

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وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬رامات‭ ‬ديفيد‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬السبت‭ ‬استهدافه‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬صناعات‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شرق‭ ‬عكا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬تجمعا‭ ‬لجنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬خلة‭ ‬عبير‭ ‬في‭ ‬يارون‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬بصلية‭ ‬صاروخية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قوّاته‭ ‬شنت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬يقع‭ ‬داخل‭ ‬مسجد‭ ‬مجاور‭ ‬لمستشفى‭ ‬صلاح‭ ‬غندور‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ضربة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والحزب‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬

تزامنا،‭ ‬سمع‭ ‬دوي‭ ‬سلسلة‭ ‬انفجارات‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلين‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بعدما‭ ‬أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أوامر‭ ‬بإخلاء‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬دخانا‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المطار‭. ‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬أمس‭ ‬بأنّ‭ ‬قوّاته‭ ‬شنّت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬داخل‭ ‬مسجد،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ضربة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والحزب‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكدت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أبلغها‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮«‬عزمه‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وطلب‭ ‬منا‭ ‬نقل‭ ‬بعض‭ ‬مواقعنا‮»‬‭. ‬