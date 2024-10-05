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الآلاف يتظاهرون في مدن العالم دعما لغزة ولبنان

10/5/2024 7:12:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬العالم‭ ‬أمس‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬واللبناني‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لبدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭.‬

وتظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬وشخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس،‭ ‬دعما‭ ‬لغزة‭. ‬

وسار‭ ‬المتظاهرون‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬لوّحوا‭ ‬بلافتات‭ ‬وأعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولبنانية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وشاركت‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة،‭ ‬بينها‭ ‬الزعيم‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬العمّال‭ (‬مستقل‭ ‬حاليا‭) ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬السابق‭ ‬حمزة‭ ‬يوسف‭. ‬

وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬القصف‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬حرة‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬صوفيا‭ ‬تومسون‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‭. ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أو‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُقتلوا؟‮»‬‭.

وأضافت‭: ‬‮«‬حقيقة‭ ‬أنّنا‭ ‬كثر‭ ‬تُظهر‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تتحدث‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‮»‬‭.

وردّد‭ ‬الحشد‭ ‬عبارات‭ ‬تنتقد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يدا‭ ‬ستارمر‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‮»‬‭ ‬و«ستارمر،‭ ‬ستارمر،‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الاختباء،‭ ‬سنوجّه‭ ‬إليك‭ ‬اتهامات‭ ‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬أنها‭ ‬اوقفت‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬شخصا‭. ‬

وجرت‭ ‬تظاهرة‭ ‬مماثلة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬دبلن،‭ ‬هتف‭ ‬فيها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬للفلسطينيين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وتظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كيب‭ ‬تاون‭ ‬أمس‭ ‬وهم‭ ‬يلوحون‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ويرددون‭ ‬شعارات‭ ‬معادية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬لغزة‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لاندلاع‭ ‬العدوان‭. ‬

ونُظمت‭ ‬مظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الفرنسية‭ ‬نصرة‭ ‬للشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬واللبناني‭. ‬وكانت‭ ‬ذروة‭ ‬هذه‭ ‬المظاهرات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس،‭ ‬عندما‭ ‬نظمت‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬مظاهرة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬‮«‬الجمهورية‮»‬‭ ‬حاملين‭ ‬لافتات‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭.‬

وشهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬السويدية‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬ضد‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭.‬

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