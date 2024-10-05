الآلاف يتظاهرون في مدن العالم دعما لغزة ولبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): شهد العديد من مدن العالم أمس تظاهرات تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في الذكرى السنوية الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتظاهر آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية في العاصمة البريطانية أمس، دعما لغزة.
وسار المتظاهرون إلى وسط لندن صباح أمس، حيث لوّحوا بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال (مستقل حاليا) جيريمي كوربن ورئيس الحكومة الاسكتلندية السابق حمزة يوسف.
وهتف المتظاهرون «أوقفوا القصف» و«فلسطين حرة حرة» و«أوقفوا قصف المستشفيات».
وقالت صوفيا تومسون (27 عاما) التي شاركت في التظاهرة مع أصدقائها: «يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقف إطلاق النار الآن. كم عدد الفلسطينيين أو اللبنانيين الأبرياء الذين يجب أن يُقتلوا؟».
وأضافت: «حقيقة أنّنا كثر تُظهر أنّ الحكومة لا تتحدث نيابة عن الشعب».
وردّد الحشد عبارات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمر. وقال «يدا ستارمر ملطخة بالدماء» و«ستارمر، ستارمر، لا يمكنك الاختباء، سنوجّه إليك اتهامات بالإبادة الجماعية».
وأعلنت شرطة لندن بعد الظهر أنها اوقفت نحو خمسة عشر شخصا.
وجرت تظاهرة مماثلة أمس في العاصمة الإيرلندية دبلن، هتف فيها المتظاهرون «الحرية والعدالة للفلسطينيين»، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وتظاهر مئات الأشخاص في وسط مدينة كيب تاون أمس وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات معادية لإسرائيل في تظاهرة مؤيدة لغزة مع حلول الذكرى الأولى لاندلاع العدوان.
ونُظمت مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الفرنسية نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني. وكانت ذروة هذه المظاهرات في العاصمة باريس، عندما نظمت مجموعات من الفرنسيين مظاهرة في ساحة «الجمهورية» حاملين لافتات تدعو الى إنهاء الحرب في لبنان وغزة.
وشهدت العاصمة السويدية تظاهرات حاشدة ضد العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
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