بدون ((تحية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شن‭ ‬نجم‭ ‬الأوروغواي‭ ‬المعتزل‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا،‭ ‬محملا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأجواء‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬خيّمت‭ ‬على‭ ‬بعثة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬الأخيرة‭.‬

وحث‭ ‬سواريس‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تحميل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬عامي‭ ‬1930‭ ‬و1950‭.‬

ورأى‭ ‬سواريس‭ ‬أن‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لتعيين‭ ‬بييلسا‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مسؤوليته‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬ظهرت‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭.‬

قال‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬دي‭ ‬فوتبول‭ ‬سي‭ ‬آبلا‭ ‬آسي‮»‬‭ ‬التلفزيوني‭: ‬‮«‬في‭ ‬مقر‭ ‬سيليستي‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬للموظفين‭ ‬بإلقاء‭ ‬التحية‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬معنا‭.. ‬ينكسر‭ ‬قلبي‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬الحياة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬في‭ ‬المقر‮»‬‭.‬

وندد‭ ‬سواريس‭ ‬بالافتقار‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬الأخيرة‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مواقف‭ ‬أحزنتني،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬أتطرق‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق‭. ‬عقد‭ ‬لاعبون‭ ‬كثيرون‭ ‬اجتماعا‭ ‬للطلب‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لنا‭ ‬صباح‭ ‬الخير‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬التحية‭ ‬حتى‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬سواريس‭ ‬الأجواء‭ ‬السلبية‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭: ‬‮«‬كان‭ ‬بييلسا‭ ‬يعقد‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬ويقول‭ ‬أشياء‭ ‬جميلة‭ ‬عن‭ ‬الناس‭... ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬طلب‭ ‬منا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأيام‭ ‬عدم‭ ‬إلقاء‭ ‬التحية‭ ‬على‭ ‬الجماهير،‭ ‬فوقفت‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬إننا‭ ‬سنلقي‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬سواريس‭ ‬عن‭ ‬حديث‭ ‬دار‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المدرب‭ ‬المحنك‭ ‬الذي‭ ‬يعتبره‭ ‬مدربون‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬قدوة‭ ‬لهم‭: ‬‮«‬أجريت‭ ‬محادثة‭ ‬لخمس‭ ‬دقائق‭ ‬مع‭ ‬بييلسا،‭ ‬كقائد‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬اكتفى‭ ‬بالقول‭: ‬شكرا‭ ‬جزيلا‮»‬‭.‬

وحلت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬كندا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬بقيادة‭ ‬بييلسا‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وتشيلي،‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني،‭ ‬مرسيليا‭ ‬وليل‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬وليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭.‬