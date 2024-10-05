بدون ((تحية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيقوسيا - (أ ف ب): شن نجم الأوروغواي المعتزل لويس سواريس هجوما على مدرب المنتخب مارسيلو بييلسا، محملا الأرجنتيني مسؤولية الأجواء السلبية التي خيّمت على بعثة «لا سيليستي» في كوبا أمريكا الأخيرة.
وحث سواريس الجماهير على عدم تحميل اللاعبين المسؤولية في حال تراجع نتائج بطل العالم عامي 1930 و1950.
ورأى سواريس أن الآثار السلبية لتعيين بييلسا الذي تولى مسؤوليته في مايو 2023 ظهرت بسرعة في المنتخب.
قال لبرنامج «دي فوتبول سي آبلا آسي» التلفزيوني: «في مقر سيليستي لم يُسمح للموظفين بإلقاء التحية وتناول الطعام معنا.. ينكسر قلبي بأن تصبح الحياة بهذا الشكل في المقر».
وندد سواريس بالافتقار إلى التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في كوبا أمريكا الأخيرة: «كانت هناك مواقف أحزنتني، لكن لم أتطرق إليها من أجل الفريق. عقد لاعبون كثيرون اجتماعا للطلب من المدرب أن يقول لنا صباح الخير على الأقل، لكنه لم يلق التحية حتى».
وشرح سواريس الأجواء السلبية وراء الكواليس: «كان بييلسا يعقد مؤتمرا صحفيا ويقول أشياء جميلة عن الناس... في نيويورك طلب منا في أحد الأيام عدم إلقاء التحية على الجماهير، فوقفت وقلت له إننا سنلقي التحية في أي حال».
وكشف سواريس عن حديث دار بينه وبين المدرب المحنك الذي يعتبره مدربون كثيرون في أوروبا قدوة لهم: «أجريت محادثة لخمس دقائق مع بييلسا، كقائد للمجموعة، وفي النهاية اكتفى بالقول: شكرا جزيلا».
وحلت الأوروغواي ثالثة في كوبا أمريكا بعد تغلبها على كندا بركلات الترجيح، بقيادة بييلسا (69 عاما) الذي أشرف في العقدين الأخيرين على منتخبي الأرجنتين وتشيلي، أتلتيك بلباو الإسباني، مرسيليا وليل الفرنسيين، لاتسيو الإيطالي وليدز يونايتد الإنجليزي.
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