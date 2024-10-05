الرابطة ترفض طلب سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): رفضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم طلب مانشستر سيتي تأجيل أول مباراتين له الموسم المقبل، لفسح المجال لتعافي لاعبيه الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بحسب ما قال مدربه الإسباني بيب غوارديولا.
وضمِن كل من سيتي وتشلسي تأهله للبطولة الموسعة التي تستمر نحو شهر بدءا من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 ناديا، فيما تنطلق منافسات الدوري المحلي في أغسطس.
قال غوارديولا: «لم تسمح لنا رابطة الدوري بتأجيل أول مباراتين كي نتعافى. شكرا جزيلا».
أضاف: «أعتقد أن النادي طالب الرابطة بتأجيل أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، كي نحصل على إجازة بعد كأس العالم (للأندية)، لكن هذا ليس مسموحا نهائيا. رفضت الرابطة رفضا قاطعا».
أردف: «لا أعرف ما إذا كان سنخوض مباريات أكثر من الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (2023). ربما نخوض مباريات أقل».
وأصبحت الرزنامة المزدحمة مصدر قلق للاعبين والمدربين، فيما أشار تقرير للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على فترة راحة لا تتعدى 12 % من السنة.
وعن طلب فيفا من الأندية المشاركة بتشكيلاتها الأساسية في مونديال الأندية، قال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «سنذهب بكامل فريقنا. لن نذهب لمباراة واحدة أليس كذلك؟ لا أفهم كيف إن هذا اللاعب أقوى من لاعب آخر».
أضاف المدرب الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي في آخر أربعة مواسم (رقم قياسي): «ربما اللاعب الأفضل بالنسبة إليهم يمر بحالة سيئة. لن أقول لهم قبل (البطولة) من الذي سيلعب. أنا من سيقرر».
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