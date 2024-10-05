الرابطة ترفض طلب سيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفضت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬طلب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬تأجيل‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬له‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬لفسح‭ ‬المجال‭ ‬لتعافي‭ ‬لاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭.‬

وضمِن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬وتشلسي‭ ‬تأهله‭ ‬للبطولة‭ ‬الموسعة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬حتى‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬ناديا،‭ ‬فيما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

قال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬لنا‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬بتأجيل‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬كي‭ ‬نتعافى‭. ‬شكرا‭ ‬جزيلا‮»‬‭.‬

أضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬طالب‭ ‬الرابطة‭ ‬بتأجيل‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬كي‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬للأندية‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬مسموحا‭ ‬نهائيا‭. ‬رفضت‭ ‬الرابطة‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‮»‬‭.‬

أردف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سنخوض‭ ‬مباريات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬حققنا‭ ‬فيه‭ ‬الثلاثية‭ (‬2023‭). ‬ربما‭ ‬نخوض‭ ‬مباريات‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

وأصبحت‭ ‬الرزنامة‭ ‬المزدحمة‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬للاعبين‭ ‬والمدربين،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ (‬فيفبرو‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬12 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬السنة‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬فيفا‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬بتشكيلاتها‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬سنذهب‭ ‬بكامل‭ ‬فريقنا‭. ‬لن‭ ‬نذهب‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬كيف‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭): ‬‮«‬ربما‭ ‬اللاعب‭ ‬الأفضل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬يمر‭ ‬بحالة‭ ‬سيئة‭. ‬لن‭ ‬أقول‭ ‬لهم‭ ‬قبل‭ (‬البطولة‭) ‬من‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭. ‬أنا‭ ‬من‭ ‬سيقرر‮»‬‭.‬