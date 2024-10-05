ABA: ارتفاع لافت في نسب المشاركة بفعالياتنا بأبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬مارك‭ ‬تايتوم،‭ ‬نائب‭ ‬المفوض‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬للرابطة‭ ‬الوطنيّة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ ABA ‭ ‬ارتفاع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬ومنافسات‭ ‬دوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للناشئين‭ ‬واليافعين‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بنسبة‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا‭ ‬بجزيرة‭ ‬ياس،‭ ‬بحضور‭ ‬آدم‭ ‬سيلفر‭ ‬مفوض‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاقة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬ NBA ‮»‬‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

وقال‭ ‬تايتوم‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬يؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬مع‭ ‬أبوظبي‭ ‬نحو‭ ‬تأسيس‭ ‬أجيال‭ ‬لديها‭ ‬موهبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬ليصبحوا‭ ‬لاحقا‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نموا‭ ‬هائلا‭ ‬لدى‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬خاصة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأكد‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فعاليات‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬