ABA: ارتفاع لافت في نسب المشاركة بفعالياتنا بأبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبوظبي – (وام): أعلن مارك تايتوم، نائب المفوض والرئيس التنفيذي للعمليات للرابطة الوطنيّة لكرة السلة الأمريكية ABA ارتفاع المشاركة في فعاليات ومنافسات دوري السلة الأمريكي للناشئين واليافعين في أبوظبي بنسبة 60 % هذا العام لتصل إلى 120 لاعبا ولاعبة.
جاء ذلك خلال جلسة إعلامية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بحضور آدم سيلفر مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، على هامش انطلاقة مباريات الدور التمهيدي لدوري السلة الأمريكية « NBA » في أبوظبي.
وقال تايتوم إن هذا الارتفاع يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح مع أبوظبي نحو تأسيس أجيال لديها موهبة كبيرة في كرة السلة وقادرة على المنافسة ليصبحوا لاحقا لاعبين في الدوري الأمريكي.
وأشار إلى أن هناك نموا هائلا لدى الرابطة في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في جنوب شرق آسيا، وكذلك في إفريقيا، وهو ما يأمل أن يتواصل في جميع أنحاء العالم خاصة الشرق الأوسط.
وأكد الدور الذي تلعبه أبوظبي في دعم فعاليات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في ظل النجاح المتواصل بين الطرفين.
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