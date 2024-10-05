تاشيما: استراتيجية كرة القدم السعودية تحتاج إلى الوقت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيقوسيا - (أ ف ب): اعتبر عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الياباني كوزو تاشيما أن نتائج الاستراتيجية الجديدة في كرة القدم السعودية لن تظهر بشكل سريع، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقق أهدافها.
واستقطب الدوري السعودي لكرة القدم أسماء رنانة في العامين الأخيرين، بدءا من ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات في يناير 2023، وصولا إلى تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيمة والهلال مع البرازيلي نيمار بصفقات باذخة لرفع مستوى الدوري، فيما تُعدّ السعودية المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034.
وقال رئيس الاتحاد الياباني السابق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للجنة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية: «ستكون كرة القدم السعودية قوة لا يستهان بها، وأرى السعوديين على الطريق الصحيح. لديهم دعم حكومي كبير واهتمام لافت بصناعة المواهب من خلال استراتيجية شاملة لكل الأعمار بالإضافة إلى الأكاديميات».
تابع: «أستطيع القول إنهم يستثمرون الشيء الصحيح في المكان الصحيح ولا سيما أن لديهم اتحادا كرويا فعالا ومحترفا يقوده ياسر المسحل».
لكن تاشيما أضاف: «على المشجعين التحلي بالصبر لتحقيق النتائج، والاستقرار الإداري والفني هو أكبر داعم لاستراتيجية صناعة كرة القدم. نحن نؤمن بذلك ونلمس نتائجه، وكرة القدم ليست دائما انتصارات فقط، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الجميع».
وكانت السعودية قد تغلبت على الأرجنتين في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، قبل أن تنتفض الأولى وتحرز اللقب فيما ودع «الأخضر» باكرا.
وفي مقارنة تاشيما (66 عاما) بين استراتيجية تطوير كرة القدم اليابانية التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي وبين ما يحدث حاليا في السعودية، قال تاشيما: «ركزت الاستراتيجيتان على تطوير المواهب واكتشافها والعناية بها بشكل احترافي، بالإضافة للأكاديميات وبناء الملاعب وابتعاث اللاعبين إلى الخارج لمزيد من الاحتكاك، ويجب أن يستمر هذا النهج الإيجابي دون استعجال النتائج».
وحول تواجد النجوم العالميين بالدوري السعودي، أضاف: «كرة القدم في أوروبا هي الأفضل عالميا، وحضور اللاعبين النجوم كمحترفين للدوري السعودي محفز ويعطي صورة حسنة، كما أن احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا يبقى مسارا استراتيجيا مهما، ولا تنسوا أن الاهتمام باللاعب المحلي يبقى أمرا مهما للغاية، فالأساس أن يلعب بشكل متواصل لكي يكون فعالا للعب الدولي».
وكان ظهير الهلال سعود عبدالحميد أصبح أول لاعب سعودي ينضم إلى الدوري الإيطالي، بعد انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة روما في أغسطس الماضي.
MENAFN05102024000055011008ID1108749718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.