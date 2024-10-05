تاشيما: استراتيجية كرة القدم السعودية تحتاج إلى الوقت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الياباني‭ ‬كوزو‭ ‬تاشيما‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭ ‬لن‭ ‬تظهر‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لتحقق‭ ‬أهدافها‭.‬

واستقطب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أسماء‭ ‬رنانة‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬النصر‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2023،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تعاقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والهلال‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬بصفقات‭ ‬باذخة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬تُعدّ‭ ‬السعودية‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬السابق‭ ‬وعضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السعودية‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭ ‬قوة‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬بها،‭ ‬وأرى‭ ‬السعوديين‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭. ‬لديهم‭ ‬دعم‭ ‬حكومي‭ ‬كبير‭ ‬واهتمام‭ ‬لافت‭ ‬بصناعة‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬الأعمار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأكاديميات‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬أستطيع‭ ‬القول‭ ‬إنهم‭ ‬يستثمرون‭ ‬الشيء‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الصحيح‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬اتحادا‭ ‬كرويا‭ ‬فعالا‭ ‬ومحترفا‭ ‬يقوده‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬تاشيما‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬التحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج،‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬داعم‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬صناعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بذلك‭ ‬ونلمس‭ ‬نتائجه،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬ليست‭ ‬دائما‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتنبه‭ ‬إليه‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتفض‭ ‬الأولى‭ ‬وتحرز‭ ‬اللقب‭ ‬فيما‭ ‬ودع‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬باكرا‭.‬

وفي‭ ‬مقارنة‭ ‬تاشيما‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬بين‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬قال‭ ‬تاشيما‭: ‬‮«‬ركزت‭ ‬الاستراتيجيتان‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬واكتشافها‭ ‬والعناية‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للأكاديميات‭ ‬وبناء‭ ‬الملاعب‭ ‬وابتعاث‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الإيجابي‭ ‬دون‭ ‬استعجال‭ ‬النتائج‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬تواجد‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬بالدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬عالميا،‭ ‬وحضور‭ ‬اللاعبين‭ ‬النجوم‭ ‬كمحترفين‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬محفز‭ ‬ويعطي‭ ‬صورة‭ ‬حسنة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬احتراف‭ ‬اللاعبين‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬يبقى‭ ‬مسارا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬مهما،‭ ‬ولا‭ ‬تنسوا‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللاعب‭ ‬المحلي‭ ‬يبقى‭ ‬أمرا‭ ‬مهما‭ ‬للغاية،‭ ‬فالأساس‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬فعالا‭ ‬للعب‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ظهير‭ ‬الهلال‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬سعودي‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬