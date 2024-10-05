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((نسائية اتحاد التنس)) تنظم فعالية للتوعية بسرطان الثدي

10/5/2024 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية‭ ‬توعوية‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬إقامة‭ ‬المبادرات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتوعوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الصحة‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقق‭ ‬اللجنة‭ ‬لهدفها‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مشجعه‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬ونشر‭ ‬الأنماط‭ ‬الصحية‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التوعوي‭ ‬المهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعكس‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاتحاد‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬كوسيلة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الخطير،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لجميع‭ ‬السيدات‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بنجاح‭ ‬الفعالية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مشجعه‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬ونشر‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التوعية‭ ‬والفحص‭ ‬المبكر‭ ‬هما‭ ‬مفتاحان‭ ‬مهمان‭ ‬لمكافحة‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬ونحن‭ ‬هنا‭ ‬لنؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬والفتيات،‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬الطبية‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬نصائح‭ ‬ومعلومات‭ ‬مهمة‭ ‬للسيدات‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وأهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬والدوري‭ ‬كوسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬للوقاية‭ ‬منه‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬عازفة‭ ‬البيانو‭ ‬عائشة‭ ‬جميل‭ ‬معزوفات‭ ‬مميزة‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬الحضور‭ ‬وأضافت‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬البهجة‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭.‬

وضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬أقيمت‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان‭ ‬وفاتن‭ ‬حسين‭ ‬والثنائي‭ ‬الفلبيني‭ ‬ثيس‭ ‬كورال‭ ‬وآبي‭ ‬بيلاغيو،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬الثنائي‭ ‬الفلبيني‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬0‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الفعالية‭ ‬تم‭ ‬تتويج‭ ‬الفريقين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاستعراضية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬للجمهور‭.‬

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