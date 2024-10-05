((نسائية اتحاد التنس)) تنظم فعالية للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني للتنس فعالية رياضية توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، رئيس الاتحاد.
وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار التزام اللجنة النسائية بالمسؤولية المجتمعية، حيث تواصل اللجنة إقامة المبادرات الرياضية والتوعوية التي تعزز الصحة لدى المرأة إلى جانب تحقق اللجنة لهدفها بتوفير بيئة مشجعه على ممارسة الرياضة ونشر الأنماط الصحية.
وخلال الفعالية، أشاد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس بجهود اللجنة النسائية في تنظيم هذا الحدث التوعوي المهم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس مسؤولية الاتحاد المجتمعية وحرصه على المشاركة في مختلف المناسبات التي تهم المجتمع البحريني. كما أشار إلى أهمية الفحص المبكر كوسيلة للوقاية من هذا المرض الخطير، متمنيًا لجميع السيدات الصحة والعافية.
من جانبها، أعربت رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، جميلة النشابة، عن سعادتها بنجاح الفعالية، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى دائمًا لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وتقديم الدعم للنساء في هذا المجال بتوفير بيئة مشجعه على ممارسة الرياضة ونشر لعبة التنس بشكل خاص.
وأضافت: «إن التوعية والفحص المبكر هما مفتاحان مهمان لمكافحة هذا المرض، ونحن هنا لنؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية».
وشهدت الفعالية أجواء مميزة بحضور عدد كبير من السيدات والفتيات، ومشاركة عدد من العيادات الطبية الذين قدموا نصائح ومعلومات مهمة للسيدات حول سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر والدوري كوسيلة مهمة للوقاية منه.
كما قدمت عازفة البيانو عائشة جميل معزوفات مميزة استمتع بها الحضور وأضافت المزيد من أجواء البهجة خلال الفعالية.
وضمن الفعاليات أقيمت مباراة استعراضية في التنس جمعت بين الثنائي البحريني هاجر زيدان وفاتن حسين والثنائي الفلبيني ثيس كورال وآبي بيلاغيو، حيث انتهت المباراة بفوز الثنائي الفلبيني بنتيجة 2/0.
وفي ختام الفعالية تم تتويج الفريقين المشاركين في المباراة الاستعراضية، كما تم السحب على جوائز للجمهور.
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