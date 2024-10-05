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10 أيام تفصل محمد هادي عن العودة

10/5/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشير‭ ‬التأكيدات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬أو‭ ‬تقصر‭ ‬تفصل‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬محمد‭ ‬هادي‭ ‬والالتحاق‭ ‬بتدريبات‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لمنافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وكان‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المنصرمة‭ ‬لعملية‭ ‬تصحيح‭ ‬النظر،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬يخضع‭ ‬لاستراحة‭ ‬تعافٍ‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

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