10 أيام تفصل محمد هادي عن العودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشير التأكيدات إلى أن 10 أيام قد تزيد أو تقصر تفصل عن عودة صانع ألعاب طائرة المحرق محمد هادي والالتحاق بتدريبات إعداد الفريق الأول لمنافسات الموسم الرياضي 2024-2025.
وكان صانع ألعاب طائرة المحرق قد خضع خلال الفترة الزمنية المنصرمة لعملية تصحيح النظر، وهو الآن يخضع لاستراحة تعافٍ قبل العودة من جديد.
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