10 أيام تفصل محمد هادي عن العودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشير‭ ‬التأكيدات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬أو‭ ‬تقصر‭ ‬تفصل‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬محمد‭ ‬هادي‭ ‬والالتحاق‭ ‬بتدريبات‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لمنافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وكان‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المنصرمة‭ ‬لعملية‭ ‬تصحيح‭ ‬النظر،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬يخضع‭ ‬لاستراحة‭ ‬تعافٍ‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬