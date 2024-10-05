انتصار كبير للمعامير وتعادل مثير بين عسكر والقُرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق المعامير فوزاً كبيراً على المرخ قوامه تسعة أهداف من دون مقابل في المجموعة الثانية وضمن الجولة الثانية في بطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين التي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، فيما خرج فريقا عسكر والقُرية من مباراتهما بتعادلٍ مثير وبثلاثة أهداف لكلا الفريقين، وهما من المجموعة الأولى، وبذلك أصبح للمعامير ثلاث نقاط بالمجموعة الثانية من فوز وخسارة، والمرخ بقي بلا نقاط من خسارتين، بينما وصل عسكر إلى النقطة الرابعة في المجموعة الأولى من فوز وتعادل، وأصبح للقرية نقطتين من تعادلين واشتعل صراع التأهل في هذه المجموعة كون أبوقوة لديه أربع نقاط وجدحفص بلا نقاط.
مباراة المعامير والمرخ تسيدها الأول منذ بدايتها حتى النهاية ولم يجد أي مقاومة من المرخ، وبرز الهداف محمد هاني وسجل رباعية لفريقه (سوبر هاتريك)، وسجل محمد جميل جعفر هدفين، والبقية جاءت عبر علي حسين عبدالكريم ومحمود عادل جاسم ومحمد عادل جاسم.
وفي المباراة الأخرى لم يحافظ القرية على تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الشوط الأول، إذ تلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني من هداف البطولة وعسكر شاهر عدنان لتنتهي المباراة بثلاث أهداف لكليهما، وسجل هدف عسكر الأول يوسف نبيل، بينما ثلاثية القرية أحرزها أحمد حسن أحمد (هدفان) والسيد هادي عبدالله.
وسيكون اليوم الأحد راحة لجميع الفرق المشاركة، على أن تُختتم الجولة الثانيةً مساء غد الاثنين حينما يلعب صدد مع سماهيج عند السادسة على ملعب مركز تمكين شباب أبوقوة.
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