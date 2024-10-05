انتصار كبير للمعامير وتعادل مثير بين عسكر والقُرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬فوزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬المرخ‭ ‬قوامه‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬فريقا‭ ‬عسكر‭ ‬والقُرية‭ ‬من‭ ‬مباراتهما‭ ‬بتعادلٍ‭ ‬مثير‭ ‬وبثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لكلا‭ ‬الفريقين،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬للمعامير‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة،‭ ‬والمرخ‭ ‬بقي‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل،‭ ‬وأصبح‭ ‬للقرية‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬تعادلين‭ ‬واشتعل‭ ‬صراع‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬كون‭ ‬أبوقوة‭ ‬لديه‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬وجدحفص‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭.‬

مباراة‭ ‬المعامير‭ ‬والمرخ‭ ‬تسيدها‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬من‭ ‬المرخ،‭ ‬وبرز‭ ‬الهداف‭ ‬محمد‭ ‬هاني‭ ‬وسجل‭ ‬رباعية‭ ‬لفريقه‭ (‬سوبر‭ ‬هاتريك‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬جعفر‭ ‬هدفين،‭ ‬والبقية‭ ‬جاءت‭ ‬عبر‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬ومحمود‭ ‬عادل‭ ‬جاسم‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل‭ ‬جاسم‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬لم‭ ‬يحافظ‭ ‬القرية‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هداف‭ ‬البطولة‭ ‬وعسكر‭ ‬شاهر‭ ‬عدنان‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بثلاث‭ ‬أهداف‭ ‬لكليهما،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬عسكر‭ ‬الأول‭ ‬يوسف‭ ‬نبيل،‭ ‬بينما‭ ‬ثلاثية‭ ‬القرية‭ ‬أحرزها‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ (‬هدفان‭) ‬والسيد‭ ‬هادي‭ ‬عبدالله‭.‬

وسيكون‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬راحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُختتم‭ ‬الجولة‭ ‬الثانيةً‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬حينما‭ ‬يلعب‭ ‬صدد‭ ‬مع‭ ‬سماهيج‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭.‬