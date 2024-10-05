علي جابر يخضع للتأهيل

أوضح‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬أنه‭ ‬مبتعد‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬تدريبات‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬غضروف‭ ‬الركبة‭ ‬تستلزم‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والتأهيل‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬شهرين،‭ ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬يواصل‭ ‬جلسات‭ ‬التأهيل‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.