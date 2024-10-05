علي جابر يخضع للتأهيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوضح علي جابر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة أنه مبتعد حاليا عن تدريبات فريقه بعد إجراء عملية جراحية في غضروف الركبة تستلزم فترة من الراحة والتأهيل لا تقل عن شهرين، وبين أنه يواصل جلسات التأهيل والعلاج الطبيعي، مؤكداً أن عودته إلى الملاعب ستكون في شهر نوفمبر على الأرجح.
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