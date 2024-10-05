وصول مدرب دار كليب ومساعده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬اليخاندرو‭ ‬شنايدر‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬إعداده‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وكان‭ ‬برفقة‭ ‬المدرب‭ ‬الممرن‭ ‬البدني‭ ‬ومساعده‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مارتن‭ ‬بورتيلّو‭.‬