Sunday, 06 October 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول مدرب دار كليب ومساعده

10/5/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬اليخاندرو‭ ‬شنايدر‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬إعداده‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وكان‭ ‬برفقة‭ ‬المدرب‭ ‬الممرن‭ ‬البدني‭ ‬ومساعده‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مارتن‭ ‬بورتيلّو‭.‬

MENAFN05102024000055011008ID1108749712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث