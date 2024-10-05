وصول مدرب دار كليب ومساعده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصل الأرجنتيني اليخاندرو شنايدر مدرب طائرة دار كليب صباح أمس لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة الذي سيبدأ إعداده خلال اليومين القادمين استعدادا للموسم الرياضي 2024-2025.
وكان برفقة المدرب الممرن البدني ومساعده في الوقت نفسه مارتن بورتيلّو.
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