تمزق أربطة ((الكاحل)) يبعد علي عبدالقادر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق





كشف‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬باربار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭.‬

وأثبتت‭ ‬الفحوصات‭ ‬تعرض‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إلى‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الكاحل،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيغيب‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬حتى‭ ‬يتماثل‭ ‬للشفاء،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التأهيل‭ ‬والتقوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬للملاعب‭.‬