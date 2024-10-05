تمزق أربطة ((الكاحل)) يبعد علي عبدالقادر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
كشف الفحص الطبي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب علي عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي باربار، وذلك في الجولة الرابعة لدوري خالد بن حمد التي جمعت فريقه أمام منافسه سماهيج.
وأثبتت الفحوصات تعرض عبدالقادر إلى تمزق في أربطة الكاحل، وبذلك سيغيب اللاعب في المرحلة القادمة، حيث يحتاج ما يقارب إلى 6 أسابيع حتى يتماثل للشفاء، والعمل على التأهيل والتقوية من أجل العودة للملاعب.
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