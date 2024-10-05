جاكسون ثالث محترفي الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تعاقد النادي الأهلي مع المحترف الأمريكي ديواين جاكسون لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم 2024-2025، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج التي تنطلق في 14 أكتوبر الجاري، وسبق أن أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الأمريكيين جوردن ستيفنس وألكسندر كلييف، وكانت القرعة قد أوقعت فريق الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الكويت الكويتي وشباب الأهلي الإماراتي والبشائر العماني، ويتدرب فريق الأهلي منذ ثلاثة أسابيع بقيادة مدربه اللبناني جاد الحاج استعدادا للمشاركة في البطولة.
يذكر أن ديواين جاسكون سبق له تمثيل فريق المحرق في أكثر من موسم، وكان يمتاز بالاختراقات وتسجيل الثلاثيات، والجدير بالذكر أن اللاعب وصل قبل أيام وانخرط في التدريبات.
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