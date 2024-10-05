جاكسون ثالث محترفي الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





تعاقد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ديواين‭ ‬جاكسون‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬جوردن‭ ‬ستيفنس‭ ‬وألكسندر‭ ‬كلييف،‭ ‬وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬والبشائر‭ ‬العماني،‭ ‬ويتدرب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ديواين‭ ‬جاسكون‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تمثيل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬موسم،‭ ‬وكان‭ ‬يمتاز‭ ‬بالاختراقات‭ ‬وتسجيل‭ ‬الثلاثيات،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬وصل‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وانخرط‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬