Sunday, 06 October 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزعبي والجيب يطلعان على آلية النقل وتقنية VAR

10/5/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اطلع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬حمود‭ ‬الجيب،‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بسيارة‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬وغرف‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لاستاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ3‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭. ‬وجاءت‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وقناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭.‬

واستعرض‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬النقل،‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬للنقل‭ ‬والتصوير،‭ ‬إذ‭ ‬التقى‭ ‬الزعبي‭ ‬والجيب‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flamingo ‭ ‬ studios ‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لحقوق‭ ‬نقل‭ ‬وتصوير‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الزعبي‭ ‬والجيب‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ‭ ‬وما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬آلية‭ ‬خاصة‭ ‬مواكبة‭ ‬للاشتراطات‭ ‬الدولية‭.
‬وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬تغطية‭ ‬مختلف‭ ‬أنشطته‭.‬

MENAFN05102024000055011008ID1108749709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث