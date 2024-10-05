الزعبي والجيب يطلعان على آلية النقل وتقنية VAR

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اطلع الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، بحضور رئيس قناة البحرين الرياضية حمود الجيب، على سير العمل بسيارة النقل المباشر وغرف تقنية VAR ، وذلك خلال زيارة تفقدية لاستاد مدينة خليفة الرياضية، على هامش مباريات الجولة الـ3 لدوري ناصر بن حمد الممتاز. وجاءت الزيارة ضمن إطار العمل والتعاون المستمر بين الاتحاد البحريني لكرة القدم وقناة البحرين الرياضية.
واستعرض القائمون على النقل المباشر لدوري ناصر بن حمد الممتاز، في سيارة النقل، الآلية المتبعة للنقل والتصوير، إذ التقى الزعبي والجيب برئيس مجلس إدارة شركة teal flamingo studios الشركة المالكة لحقوق نقل وتصوير مباريات الدوري الشيخ عبدالله بن حمد بن أحمد آل خليفة.
كما اطلع الزعبي والجيب على غرفة تقنية VAR وما تتضمنه من آلية خاصة مواكبة للاشتراطات الدولية.
وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي الدور المهم الذي تلعبه قناة البحرين الرياضية في التعاون مع الاتحاد عبر تغطية مختلف أنشطته.
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