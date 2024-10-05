الزعبي والجيب يطلعان على آلية النقل وتقنية VAR

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اطلع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬حمود‭ ‬الجيب،‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بسيارة‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬وغرف‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لاستاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ3‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭. ‬وجاءت‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وقناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭.‬

واستعرض‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬المباشر‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬النقل،‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬للنقل‭ ‬والتصوير،‭ ‬إذ‭ ‬التقى‭ ‬الزعبي‭ ‬والجيب‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ teal ‭ ‬ flamingo ‭ ‬ studios ‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لحقوق‭ ‬نقل‭ ‬وتصوير‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الزعبي‭ ‬والجيب‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ‭ ‬وما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬آلية‭ ‬خاصة‭ ‬مواكبة‭ ‬للاشتراطات‭ ‬الدولية‭.

‬وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬تغطية‭ ‬مختلف‭ ‬أنشطته‭.‬