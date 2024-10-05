د. سعاد: لا أعرف السكون وأنا في استراحة محارب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬





أكدت‭ ‬د‭. ‬سعاد‭ ‬ياسين‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬أنها‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬مشوار‭ ‬حياتها‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬السكون‭ ‬والاعتزال،‭ ‬ولطالما‭ ‬عرفت‭ ‬بالحركة‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬ومجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬نقابية‭ ‬ورياضية‭ ‬وإدارية‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬التوضيح‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬سعاد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجهازي‭ ‬كرتي‭ ‬السلة‭ ‬والطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬ابتعادها‭ ‬واعتزالها‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬الرياضي‭.‬

وتابعت‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬عملها‭ ‬الخاص‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمكتبها‭ ‬للمحاماة،‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬الياسين‭ ‬للتدريب،‭ ‬ويبقى‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيرها‭ ‬الشغل‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬لها‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬يحفزها‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬والعمل‭ ‬والاستمرار‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬واجتهاد‭.‬

وأكدة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سعاد‭ ‬أنها‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬استراحة‭ ‬محارب،‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراحتها‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬وتحسين‭ ‬وترتيب‭ ‬أهدافها‭ ‬وأولوياتها،‭ ‬ولا‭ ‬ضير‭ ‬إن‭ ‬تأخرتْ‭ ‬قليلا،‭ ‬ولكنها‭ ‬على‭ ‬إيمان‭ ‬ويقين‭ ‬بأنّها‭ ‬بانتظار‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬آفاق‭ ‬أخرى‭ ‬قريباً‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬نوعيتها‭ ‬مكتفية‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬ستسخر‭ ‬فيها‭ ‬خبراتها‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬سوى‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمجالين‭ ‬الرياضي‭ ‬والقانوني‭ ‬سعيا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬البحرين‭.‬