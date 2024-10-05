د. سعاد: لا أعرف السكون وأنا في استراحة محارب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
أكدت د. سعاد ياسين العضو السابق في مجلس إدارة نادي النجمة أنها وعلى مدار مشوار حياتها لم تعرف السكون والاعتزال، ولطالما عرفت بالحركة الدؤوبة والعمل في قطاعات ومجالات مختلفة نقابية ورياضية وإدارية.
جاء هذا التوضيح من د. سعاد الرئيس السابق لجهازي كرتي السلة والطائرة في نادي النجمة ردا على سؤال الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» بشأن ابتعادها واعتزالها العمل الإداري الرياضي.
وتابعت موضحة أنه وبطبيعة الحال عملها الخاص يأتي في مقدمة أولوياتها سواء تعلق الأمر بمكتبها للمحاماة، أو مركز الياسين للتدريب، ويبقى بحسب تعبيرها الشغل العام يمثل لها شراكة مجتمعية يحفزها على البقاء والعمل والاستمرار بكل جد واجتهاد.
وأكدة الدكتورة سعاد أنها الآن في استراحة محارب، تسعى من خلال استراحتها إلى تعديل وتحسين وترتيب أهدافها وأولوياتها، ولا ضير إن تأخرتْ قليلا، ولكنها على إيمان ويقين بأنّها بانتظار العمل في آفاق أخرى قريباً لم تكشف عن نوعيتها مكتفية بالقول إنها ستسخر فيها خبراتها المهنية والعلمية والأكاديمية سوى تعلق الأمر بالمجالين الرياضي والقانوني سعيا من كل ذلك إلى خدمة البحرين.
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