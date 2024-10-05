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ميتروفيتش يهدي الهلال فوزا مثيرا والنصر يواصل انتصاراته

10/5/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬5‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬منح‭ ‬المهاجم‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬نجم‭ ‬الهلال‭ ‬فريقه‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬بسيناريو‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬بالدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

تقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬سجله‭ ‬لاعبه‭ ‬الإسباني‭ ‬جابرييل‭ ‬فاييجا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬وسط‭ ‬جماهيره‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭.‬

وسجل‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬43‭ ‬لكن‭ ‬فرحة‭ ‬الهلال‭ ‬ومدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيسوس‭ ‬بالتعادل‭ ‬لم‭ ‬تكتمل‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬الهدف‭ ‬لوجود‭ ‬تسلل‭ ‬ضد‭ ‬مواطنه‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬الفريق،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭.‬

ولم‭ ‬ييأس‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬لفريقه‭ ‬بضربة‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭
‬56‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬عرضية‭ ‬زميله‭ ‬البرازيلي‭ ‬رينان‭ ‬لودي‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬أهدر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الصانبي‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬قرر‭ ‬إعادة‭ ‬تسديد‭ ‬الركلة‭ ‬بسبب‭ ‬تقدم‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي‭.‬

ونجح‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬المحاولة‭ ‬الثانية‭ ‬مسددا‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬ليسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬المسابقةK‭ ‬ورفع
الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ليحلق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ست‭ ‬جولات،‭ ‬أما‭ ‬الأهلي‭ ‬فقد‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬ويتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تابع‭ ‬النصر‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الايطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬العروبة‭ ‬3-0‭ ‬،‭ ‬وتناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الاهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬17‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ (‬29‭ ‬و71‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

واستعاد‭ ‬التعاون‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬اثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬2-0،‭ ‬ووقّع‭ ‬على‭ ‬ثنائية‭ ‬التعاون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الغامبي‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ (‬45‭) ‬والبرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ (‬81‭).‬،‭ ‬وقفز‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬واصل‭ ‬الفتح‭ ‬مسلسل‭ ‬الهزائم‭ ‬وتذيل‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

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