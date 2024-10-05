ميتروفيتش يهدي الهلال فوزا مثيرا والنصر يواصل انتصاراته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
جدة 5 تشرين الأول/أكتوبر (د ب أ) - منح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال فريقه فوزا ثمينا بسيناريو مثير على مضيفه أهلي جدة بنتيجة 2 / 1 في قمة منافسات الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم أمس.
تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله لاعبه الإسباني جابرييل فاييجا بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره على ملعب الجوهرة المشعة.
وسجل ميتروفيتش هدفا في الدقيقة 43 لكن فرحة الهلال ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس بالتعادل لم تكتمل بسبب إلغاء الهدف لوجود تسلل ضد مواطنه جواو كانسيلو ظهير أيمن الفريق، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.
ولم ييأس النجم الصربي حيث سجل هدف التعادل لفريقه بضربة رأس في الدقيقة
56 مستفيدا من عرضية زميله البرازيلي رينان لودي.
وفي الدقيقة 76 أهدر ميتروفيتش ركلة جزاء تصدى لها عبد الرحمن الصانبي حارس مرمى الأهلي، لكن الحكم قرر إعادة تسديد الركلة بسبب تقدم حارس مرمى الأهلي.
ونجح ميتروفيتش في المحاولة الثانية مسددا الكرة في الشباك ليسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 78 رافعا رصيده إلى 10 أهداف في صدارة قائمة هدافي المسابقةK ورفع
الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة ليحلق في الصدارة محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول ست جولات، أما الأهلي فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي والثالثة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند سبع نقاط ويتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.
وفي مباراة أخرى تابع النصر سلسلة انتصاراته بقيادة مدربه الجديد الايطالي ستيفانو بيولي بتحقيق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات على حساب ضيفه العروبة 3-0 ، وتناوب على تسجيل الاهداف الثلاثة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (17 من ركلة جزاء) والسنغالي ساديو مانيه (29 و71)، ورفع النصر رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالث.
واستعاد التعاون نغمة الانتصارات اثر فوزه على حساب ضيفه الفتح 2-0، ووقّع على ثنائية التعاون كل من الغامبي موسى بارو (45) والبرازيلي جواو بيدرو (81).، وقفز التعاون إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما واصل الفتح مسلسل الهزائم وتذيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.
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