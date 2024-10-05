فوز الحالة ومدينة عيسى والاتحاد في دوري ((الثانية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
اختتمت مساء يوم أمس السبت الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى فوز الحالة على منافسه الحد بهدف من دون رد، وبهذه النتيجة رفع الحالة رصيده إلى 9 نقاط، في حين تجمد رصيد الحد عند 6 نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي في الماحوز.
وفي اللقاء الثاني حقق مدينة عيسى فوزه الأول على نظيره التضامن بنتيجة هدف من دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي النجمة، وبهذه النتيجة رفع مدينة عيسى رصيده إلى 3 نقاط، بينما خرج فريق التضامن للجولة الثالثة من دون رصيد من النقاط.
وفي اللقاء الأخير فاز الاتحاد على نظيره بوري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد الاتحاد 9 نقاط، في حين تجمد رصيد بوري عند 3 نقاط.
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