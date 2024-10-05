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فوز الحالة ومدينة عيسى والاتحاد في دوري ((الثانية))

10/5/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فوز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الحد‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الحد‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬خرج‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬للجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬‮

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬بوري‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الاتحاد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بوري‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

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