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بنك البحرين الوطني الراعي الرسمي للدوري البحريني لكرة القدم تحت 21 سنة

10/5/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬لموسم‭ ‬2024/2025‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومسؤولين‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شخصيات‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬الرعاية،‭ ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬الاسم‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ NBB ‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وعليه،‭ ‬سيوفر‭ ‬البنك‭ ‬الزي‭ ‬الرياضي‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬21‭ ‬ناديًا‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتضمن‭: ‬15 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للفريق‭ ‬البطل،‭ ‬و10 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفريق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬و2 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬و1 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬وأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬جوائز‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ ‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬برعاية‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬للمواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المملكة‭. ‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬إعلاء‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عاليًا‭ ‬بالمحافل‭ ‬الدولية‭. ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬بتبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الموضوعة،‭ ‬وتصب‭ ‬لصالح‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬تأهل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدخول‭ ‬كأس‭ ‬العالم ‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬لدوري‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬البنك‭ ‬المساندة‭ ‬لعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬نحو‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬الداعمة‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأهداف‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬لبنة‭ ‬أساسية‭ ‬ورافدًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬لفرق‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمسابقة؛‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمنحها‭ ‬صبغة‭ ‬تنافسية‭ ‬عالية‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬المرتقبة‭.‬

سينطلق‭ ‬دوري‭ ‬ NBB ‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬افتتاحية‭ ‬بين‭ ‬فريقيّ‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭. ‬بينما‭ ‬ستُقام‭ ‬بقية‭ ‬المباريات‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬ليتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستُعقد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭.‬

تعكس‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للدوري‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الرياضية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يتطلع‭ ‬البنك‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬متجددة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة،‭ ‬وتُسهم‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬المحلي‭.‬

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