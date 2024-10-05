بنك البحرين الوطني الراعي الرسمي للدوري البحريني لكرة القدم تحت 21 سنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني عن كونه الراعي الرسمي للدوري البحريني لكرة القدم تحت 21 سنة لموسم 2024/2025. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد البحريني لكرة القدم ومسؤولين من البنك بالإضافة إلى شخصيات مرموقة من المجتمع الرياضي وممثلين عن وسائل الإعلام.
وكجزء من الرعاية، تم تغيير الاسم إلى دوري NBB تحت 21 سنة لكرة القدم. وعليه، سيوفر البنك الزي الرياضي لجميع الفرق المشاركة البالغ عددها 21 ناديًا. كما سيتم تقديم مكافآت مالية كبيرة تتضمن: 15 , 000 دولار أمريكي للفريق البطل، و10 , 000 دولار أمريكي لفريق المركز الثاني، و2 , 000 دولار أمريكي لأفضل لاعب، و1 , 000 دولار أمريكي لكل من أفضل هداف وأفضل حارس مرمى. كما سيتم الكشف عن جوائز أخرى خلال الأيام المقبلة بهدف تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب.
وفي تعليقه على الشراكة، قال هشام أبو الفتح، رئيس تنفيذي – الاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الوطني: «نحن فخورون برعاية إحدى أهم البطولات الرياضية التي تمثل منصة حيوية للمواهب الناشئة على صعيد المملكة. إن تعاوننا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم يؤكد على التزامنا بتقديم الدعم اللازم للأجيال القادمة من الرياضيين الذين سيعملون على إعلاء راية الوطن عاليًا بالمحافل الدولية. نحن مستمرون بتبني مبادرات تُعزز من المعايير الموضوعة، وتصب لصالح تحقيق حلم تأهل مملكة البحرين لدخول كأس العالم ” .
بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، عن تقديره لبنك البحرين الوطني على رعايته لدوري تحت 21 سنة، مشيدًا بجهود البنك المساندة لعمل الاتحاد نحو الخطوات التطويرية الداعمة.
وأثنى على دعم مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، مشيرًا إلى أن تقديم الرعاية يعبر عن الشراكة الناجحة بين الاتحاد البحريني لكرة القدم وبنك البحرين الوطني، بما يعزز الأهداف الرامية لدعم الفئات العمرية التي تعد لبنة أساسية ورافدًا رئيسًا لفرق الكبار في المنتخبات والأندية الوطنية.
وأشار إلى أن الرعاية ستسهم في توفير أسباب النجاح التنظيمي للمسابقة؛ الأمر الذي يمنحها صبغة تنافسية عالية وسط أجواء من الإثارة والندية المرتقبة.
سينطلق دوري NBB تحت 21 سنة لكرة القدم يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر، مع مباراة افتتاحية بين فريقيّ المحرق والرفاع الشرقي على ملعب النادي الأهلي. بينما ستُقام بقية المباريات عبر مختلف أنحاء المملكة، ليتم بعد ذلك تتويج الفريق الفائز في المباراة النهائية التي ستُعقد خلال شهر أبريل 2025.
تعكس رعاية بنك البحرين الوطني للدوري تركيزه على دعم تنمية وتطوير الطاقات الشبابية عبر مختلف القطاعات من ضمنها الرياضية. ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، يتطلع البنك لخلق بيئة متجددة تساعد على اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، وتُسهم بالارتقاء بالقطاع الرياضي المحلي.
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