صحيفة عبرية: نهاية الاونروا تقترب بعد ان دخلت القطيعة بيت اسرائيل والمنظمة الدولبة مرحلة جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قالت صحيفة إسرائيل اليوم ان نهاية الأونروا تقترب بعد ان دخلت
القطيعة في العلاقات بين إسرائيل والأونروا مرحلة جديدة.
وبحسب الصحيفة فلن إسرائيل ستلغي
الصفة الدبلوماسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي حصلت عليه في أعقاب حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧.
وبحسب الصحيفة فان الخطوة الإسرائيلية تعني إلغاء الحصانة، وإلغاء التسهيلات الضريبية، ويمنع على ممثلي الحكومة الإسرائيلية التواصل مع ممثلي الأونروا.
واكدت الصحيفة ان لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي ستصادق غداً على مشروع قانون لقطع العلاقات بين إسرائيل والأونروا.
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