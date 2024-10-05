صحيفة عبرية: نهاية الاونروا تقترب بعد ان دخلت القطيعة بيت اسرائيل والمنظمة الدولبة مرحلة جديدة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قالت صحيفة إسرائيل اليوم ان نهاية الأونروا تقترب بعد ان دخلتالقطيعة في العلاقات بين إسرائيل والأونروا مرحلة جديدة.

وبحسب الصحيفة فلن إسرائيل ستلغي

الصفة الدبلوماسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي حصلت عليه في أعقاب حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧.

وبحسب الصحيفة فان الخطوة الإسرائيلية تعني إلغاء الحصانة، وإلغاء التسهيلات الضريبية، ويمنع على ممثلي الحكومة الإسرائيلية التواصل مع ممثلي الأونروا.

واكدت الصحيفة ان لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي ستصادق غداً على مشروع قانون لقطع العلاقات بين إسرائيل والأونروا.