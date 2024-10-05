تظاهرة حاشدة في جنوب أفريقيا دعما لفلسطين في الذكرى الأولى للعدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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كيب تاون /PNN / شهدت العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة دعما لفلسطين، في ذكرى مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وشارك في التظاهرة نحو 60 ألف شخص، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم للشكوى التي رفعتها بلادهم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وسلم المتظاهرون عريضة للبرلمان الجنوب أفريقي، لتأسيس وحدة لمناهضة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من داخل البرلمان.
ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في قطاع غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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