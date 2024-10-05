تظاهرة حاشدة في جنوب أفريقيا دعما لفلسطين في الذكرى الأولى للعدوان على غزة

MENAFN - Palestine News ) كيب تاون /PNN / شهدت العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة دعما لفلسطين، في ذكرى مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وشارك في التظاهرة نحو 60 ألف شخص، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم للشكوى التي رفعتها بلادهم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وسلم المتظاهرون عريضة للبرلمان الجنوب أفريقي، لتأسيس وحدة لمناهضة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من داخل البرلمان.

ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في قطاع غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



