عرض قصر اللقاءات السرية بين مارلين مونرو وجون كينيدي للبيع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -عادت إحدى أشهر قصص الحب الأمريكية إلى الأضواء، بعد عرض العقار الفاخر الذي عاش فيه فرانك سيناترا للبيع بـ7.9 ملايين دولار.
وعرف المنزل، بتاريخي غني بالشائعات عن لقاءات سرية بين مارلين مونرو والرئيس الأمريكي السابق جون ف. كينيدي، ما جعله واحداً من أكثر الأماكن شهرة في هوليوود، حسب "ديلي ميل".
السياسة والفن
ويصف إعلان العقار المنزل بـ "ملعب لنخبة هوليوود"، وهناك مزاعم عن أن منزل الضيافة الذي يمتد على أكثر من 400 متر مربعاً، كان مكان لقاءات سرية بين مونرو وكينيدي، حيث وفر لهما سيناترا ملاذاً بعيداً عن أعين الصحافة وضغوط السياسة.
وإلى جانب دوره التاريخي، يعد العقار واحداً من أكثر المنازل تصويراً في الولايات المتحدة، حيث استخدم في العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام مثل "Mad Men" و"Dreamgirls". كما يحقق المنزل دخلاً سنوياً يتراوح بين 750ألف و 1.2 مليون دولار من التصوير فيه، ما يجعله استثماراً جذاباً.
وأقيم المنزل المعروف بـ "منزل فارالون" في 1949 على يد المهندس المعماري الشهير ويليام بيرييرا، الذي صمم أيضاً مطار لوس أنجليس الدولي.
وعرض العقار في الأصل مقابل 21.5 مليون دولار في 2021، وهو الآن متاح بسعر أقل بكثير، ما يجعله فرصة لا تعوض.
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