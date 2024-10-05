عرض قصر اللقاءات السرية بين مارلين مونرو وجون كينيدي للبيع

MENAFN - Khaberni) خبرني -عادت إحدى أشهر قصص الحب الأمريكية إلى الأضواء، بعد عرض العقار الفاخر الذي عاش فيه فرانك سيناترا للبيع بـ7.9 ملايين دولار.





وعرف المنزل، بتاريخي غني بالشائعات عن لقاءات سرية بين مارلين مونرو والرئيس الأمريكي السابق جون ف. كينيدي، ما جعله واحداً من أكثر الأماكن شهرة في هوليوود، حسب "ديلي ميل".







السياسة والفن



ويصف إعلان العقار المنزل بـ "ملعب لنخبة هوليوود"، وهناك مزاعم عن أن منزل الضيافة الذي يمتد على أكثر من 400 متر مربعاً، كان مكان لقاءات سرية بين مونرو وكينيدي، حيث وفر لهما سيناترا ملاذاً بعيداً عن أعين الصحافة وضغوط السياسة.





وإلى جانب دوره التاريخي، يعد العقار واحداً من أكثر المنازل تصويراً في الولايات المتحدة، حيث استخدم في العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام مثل "Mad Men" و"Dreamgirls". كما يحقق المنزل دخلاً سنوياً يتراوح بين 750ألف و 1.2 مليون دولار من التصوير فيه، ما يجعله استثماراً جذاباً.





وأقيم المنزل المعروف بـ "منزل فارالون" في 1949 على يد المهندس المعماري الشهير ويليام بيرييرا، الذي صمم أيضاً مطار لوس أنجليس الدولي.

وعرض العقار في الأصل مقابل 21.5 مليون دولار في 2021، وهو الآن متاح بسعر أقل بكثير، ما يجعله فرصة لا تعوض.