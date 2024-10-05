8 وفيات وإصابة 10 آخرين في حادث سير بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني -توفي 8 ركاب، وأصيب 10 آخرون، في حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب عند الكيلو 100 بطريق قنا سوهاج، في جنوب مصر.





ونقل موقع "بوابة الأخبار" المصرية

الإلكتروني اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطاراً من إسعاف قنا، عن انقلاب سيارة ميكروباص عند الصنية

بطريق قنا سوهاج.

وطبقاً للموقع، نقلت الجثث والمصابون إلى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المتخصصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري في الواقعة وكشف ملابساتها.

