8 وفيات وإصابة 10 آخرين في حادث سير بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -توفي 8 ركاب، وأصيب 10 آخرون، في حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب عند الكيلو 100 بطريق قنا سوهاج، في جنوب مصر.
ونقل موقع "بوابة الأخبار" المصرية
الإلكتروني اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطاراً من إسعاف قنا، عن انقلاب سيارة ميكروباص عند الصنية
بطريق قنا سوهاج.
وطبقاً للموقع، نقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المتخصصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري في الواقعة وكشف ملابساتها.
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