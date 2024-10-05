كنز تحت الماء تقدر قيمته بـ18 مليار دولار يؤدي لنزاع قضائي!

MENAFN - Khaberni) خبرني -يتنازع الأميركيون والكولومبيون على ملكية كنز تبلغ قيمته نحو 18 مليار دولار، مكون من حمولة ضخمة من الذهب والفضة والزمرد، عالقة في حطام السفينة الإسبانية الشراعية "سان خوسيه" التي غرقت قبل أكثر من 300 عام قبالة سواحل كولومبيا.





تشهد محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي معركة قانونية بين شركة الإنقاذ الأميركية "Sea Search Armada"، التي تدعي أنها اكتشفت الكنز في ثمانينيات القرن الماضي، وبين الحكومة الكولومبية التي تطالب بأحقيتها في السفينة بحجة العثور على الحطام في مياهها الإقليمية، وفق شبكة "BBC" العالمية.





ولكن الصراع لا يقف عند هذا الحد؛ فقبيلة "كارا كارا" من بوليفيا تزعم أيضاً أن الكنز ملك لها، حيث تم نهب الجواهر النفيسة من مناجمها الاستعمارية.





كانت السفينة قد غرقت خلال الحرب الإسبانية في عام 1708 بعدما أغرقتها القوات البريطانية، وكانت تحمل هذه الجواهر.





هذا الخلاف أثار نقاشاً بين علماء الآثار والمؤرخين البحريين الذين يرون أن الموقع له أهمية تاريخية وثقافية، ويجب أن يبقى من دون تدخل أو تنقيب.





والسفينة "سان خوسيه" عبارة عن سفينة شراعية مكونة من 62 مدفعًا وثلاثة صواري، وقد سقطت في 8 يونيو 1708 وعلى متنها 600 شخص.





كانت واحدة من العديد من السفن الشراعية الإسبانية التي قامت برحلات بين أوروبا والأميركتين بين القرن السادس عشر والثامن عشر