Saturday, 05 October 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطط وكلاب ترث ملايين الدولارات في هذه الدولة!

10/5/2024 3:09:27 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -الكلاب والقطط ترث ملايين الدولارات في أميركا! نعم؛ وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عدداً متزايداً من الأميركيين، خاصة من لا ينجبون أطفالاً، يتركون ميراثاً ضخماً لحيواناتهم الأليفة.


ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط؛ حتى بعض الذين لديهم أبناء باتوا يخصصون جزءاً من وصاياهم لرعاية حيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم.


على سبيل المثال، منحت وريثة سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك" لحيواناتها الأليفة أكثر من 3 ملايين دولار.

وفي حالة أخرى، تركت وريثة ميامي، جيل بوسنر، لكلابها الثلاثة صندوقاً ائتمانياً بقيمة 3 ملايين دولار، مع الحق في العيش في قصرها بعد وفاتها.


الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة تُعتبر جزءاً من العائلة، خصوصاً للأشخاص الذين لا ينجبون أطفالاً. هؤلاء يعتمدون على القطط والكلاب كأفراد من العائلة، ويبدو أن هذا التوجه في تزايد مستمر. فقد كشف تحليل أجراه مركز "بيو" للأبحاث في يوليو 2024 أن 20% من البالغين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ليس لديهم أبناء.

MENAFN05102024000151011027ID1108749596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث