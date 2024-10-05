قطط وكلاب ترث ملايين الدولارات في هذه الدولة!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -الكلاب والقطط ترث ملايين الدولارات في أميركا! نعم؛ وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عدداً متزايداً من الأميركيين، خاصة من لا ينجبون أطفالاً، يتركون ميراثاً ضخماً لحيواناتهم الأليفة.
ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط؛ حتى بعض الذين لديهم أبناء باتوا يخصصون جزءاً من وصاياهم لرعاية حيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم.
على سبيل المثال، منحت وريثة سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك" لحيواناتها الأليفة أكثر من 3 ملايين دولار.
وفي حالة أخرى، تركت وريثة ميامي، جيل بوسنر، لكلابها الثلاثة صندوقاً ائتمانياً بقيمة 3 ملايين دولار، مع الحق في العيش في قصرها بعد وفاتها.
الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة تُعتبر جزءاً من العائلة، خصوصاً للأشخاص الذين لا ينجبون أطفالاً. هؤلاء يعتمدون على القطط والكلاب كأفراد من العائلة، ويبدو أن هذا التوجه في تزايد مستمر. فقد كشف تحليل أجراه مركز "بيو" للأبحاث في يوليو 2024 أن 20% من البالغين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ليس لديهم أبناء.
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