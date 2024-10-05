قطط وكلاب ترث ملايين الدولارات في هذه الدولة!

MENAFN - Khaberni) خبرني -الكلاب والقطط ترث ملايين الدولارات في أميركا! نعم؛ وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عدداً متزايداً من الأميركيين، خاصة من لا ينجبون أطفالاً، يتركون ميراثاً ضخماً لحيواناتهم الأليفة.





ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط؛ حتى بعض الذين لديهم أبناء باتوا يخصصون جزءاً من وصاياهم لرعاية حيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم.





على سبيل المثال، منحت وريثة سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك" لحيواناتها الأليفة أكثر من 3 ملايين دولار.

وفي حالة أخرى، تركت وريثة ميامي، جيل بوسنر، لكلابها الثلاثة صندوقاً ائتمانياً بقيمة 3 ملايين دولار، مع الحق في العيش في قصرها بعد وفاتها.





الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة تُعتبر جزءاً من العائلة، خصوصاً للأشخاص الذين لا ينجبون أطفالاً. هؤلاء يعتمدون على القطط والكلاب كأفراد من العائلة، ويبدو أن هذا التوجه في تزايد مستمر. فقد كشف تحليل أجراه مركز "بيو" للأبحاث في يوليو 2024 أن 20% من البالغين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ليس لديهم أبناء.