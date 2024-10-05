5 علامات قد تشير إلى الإصابة بالتوحد

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشف طبيب نفسي عن خمس علامات سرية قد تشير إلى الإصابة بالتوحد دون علم أصحابها.





والدكتور سوهوم داس هو طبيب نفسي شرعي من لندن، ويدير أيضاً قناة على يوتيوب A Psych for Sore Minds، حيث ينشر محتوى حول الجريمة والصحة العقلية ومواضيع أخرى، وفق "دايلي ميل".

وقال داس: "قيمت آلاف القضايا في هذا النطاق، خلال مسيرتي المهنية، وأقدم أدلة في المحكمة، وأقيم الموقوفين في السجون، وعادة ما يكونون من المجرمين".

ويضيف "لا أستطيع أن أقول إن التوحد شائع جدًا بين الذين أراهم، وفي الواقع، فإن الغالبية العظمى من المصابين بالتوحد من الواضح أنهم لا يرتكبون العنف، ولكن في بعض الأحيان أقابل في مسيرتي المهنية من لديه بالفعل ميول عنيفة، مثل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، و يمكن أن تؤدي الإصابة بالتوحد إلى تفاقم هذه السمات، لذلك فهو لا يسببها، لكنه يؤدي إلى تفاقم الميل الأساسي نحو العنف".

وفي مقطع فيديو بعنوان "5 علامات سرية تشير إلى إصابتك بالتوحد" يشرح الطبيب أولاً تعريف الحالة، ووصفها باضطراب مرتبط بتطور الدماغ، وأضاف "ما أقوله هو أنه موجود منذ الولادة، ليس شيئًا يمكنك اكتشافه".

وفقًا للدكتور داس، يمكن تصنيف أعراض التوحد "على نطاق واسع في ثلاثة مجالات، هي التفاعلات الاجتماعية والتواصل، والأفكار أو الأنماط أو السلوكيات غير المرنة أو المتكررة، والحساسية المفرطة للتحفيز الحسي.

ووصف كيف يمكن تطبيق هذه النظرية عملياً، وأعطى أمثلة من كل فئة من الفئات الثلاث، وقال: "الفئة الأولى للتوحد لدى البالغين هي التفاعلات الاجتماعية والتواصل، لذلك يمكن أن يكون ذلك صعوبة في إجراء محادثة. يمكن أن يكون ذلك صعوبة في الحفاظ على صداقات وثيقة، وعدم الراحة في إجراء اتصال بالعين أثناء المحادثات".

كما يمكن أن يكون ذلك صعوبات في فهم السخرية أو التعبيرات الاصطلاحية، ويمكن أن يكون ذلك مشكلة في فهم تعابير الوجه ولغة الجسد، وفوق كل ذلك، يمكن أن تكون هناك بعض المشاكل في قراءة مشاعر الآخرين، و كل هذا، بطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي إلى القلق الاجتماعي".

ويقول داس:" الفئة الثانية - الأفكار أو الأنماط أو السلوكيات غير المرنة أو المتكررة - قد يكون لدى هؤلاء الأفراد حركات متكررة، أو قد تكون روتينية أو اهتمامات، أو قد يقولون نفس الشيء مرارًا وتكرارًا دون أي سبب واضح، ولكن على وجه التحديد، قد يكون لديهم مشاكل في التعامل مع التغييرات، وقد يحتاجون إلى ترتيب الأشياء بترتيب معين، و قد يكون لديهم نطاق محدود ومحدود من الاهتمامات، لذا فإنهم لا يمارسون سوى عدد قليل من الأنشطة التي يقومون بها بشكل مكثف، وقد يفضلون الأنشطة الانفرادية".

والفئة الثالثة من التوحد عند البالغين، هي المعالجة الحسية، يمكن أن تتجلى، على سبيل المثال، في "فرط الحساسية للتحفيز الحسي، مثل الأصوات أو الروائح التي لا يبدو أنها تزعج الآخرين، أو الأضواء الساطعة".



كما لاحظ الدكتور داس أن: الأشخاص المصابين بالتوحد يمكن أن يتفوقوا في مجالات معينة، ومواد معينة، وعادة ما يكونون متفوقين في أشياء مثل الرياضيات أو الفن أو العلوم أو الموسيقى، ويمكن أن يكونوا متعلمين سمعيين أو بصريين أقوياء للغاية، وقد يكونون قادرين على تعلم وتذكر الأشياء بتفاصيل كبيرة والاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة جدًا من الزمن. وفيما يلي 5 علامات سرية وفق داس، قد تشير إلى إصابتك بالتوحد.





1.

"رائحة الكرواسون مسكرة"

وفي شرحه لهذه النقطة، قال الدكتور داس: "من الواضح أنني أتحدث عن الحساسيات الحسية، لذا فإن الأشخاص المصابين بالتوحد غالباً ما يكون لديهم حواس مرتفعة، وأحياناً ضعيفة، مما قد يؤدي إلى التحميل الحسي الزائد، ويمكن أن يؤدي إلى التجنب، لذا فإن هذا يمكن أن يتجلى في عدم الحساسية - ليس فقط للأصوات، بل وحتى الملمس والرائحة. لذا، في الأساس، الأمر أشبه بخاتم مزاج بشري".

2 - تشعر بالانزعاج الشديد عندما تضطر إلى اتخاذ طريق جديد للعمل

وفقاً للخبير، فإن هذا الشعور العميق بالانزعاج قد يكون راجعاً إلى "اضطراب في روتينك العميق المحبوب"، وأوضح: "لذا لديك جدول زمني صارم لكل شيء، كل شيء له وقت ومكان، من روتينك الصباحي إلى عادات تناول الوجبات الخفيفة".



وأضاف الدكتور داس أن أي انحراف عن هذا قد يكون مزعجاً، وقال: "على الرغم من أن معظم الناس معتادون على روتينهم، بل وقد يستمتعون به، إلا أن الأفراد المصابين بالتوحد يزدهرون على القدرة على التنبؤ والروتين، لذا فإن التغييرات في جدولهم اليومي ليست مزعجة قليلاً فحسب، بل يمكن أن تكون ساحقة ويمكن أن تكون محزنة للغاية".

3 - لا يفهم نكاتك إلا عدد قليل من أصدقائك

ووفقاً للدكتور داس، فإنه يقصد بذلك أن "نكاتك داخلية للغاية بحيث يفهمها عدد قليل من أصدقائك، لكن لا بأس بذلك، لأنك تجدها مضحكة، ربما لا تهتم حتى بما يعتقده الآخرون، وقد يتمتع الأفراد المصابون بالتوحد بحس فكاهة فريد، أو قد يجدون صعوبة في فهم فكاهة الآخرين، خاصة إذا كانت تعتمد على الإشارات الاجتماعية أو المعاني الضمنية".

4 - لديك اتصال عميق بالحيوانات"

قال الدكتور داس في الفيديو: "العلامة الرابعة الخفية والدقيقة التي قد تشير إلى إصابتك بالتوحد بالفعل، هي أن يكون لديك اتصال عميق بالحيوانات، ويختلف فهمك للتعاطف عن فهم الآخرين. لذا تعتقد أن الحيوانات تفهمك على مستوى لن يفهمه البشر أبدًا، فهي ليست مجرد حيوانك الأليف، إنهم أصدقاؤك الصامتون، وأفضل أصدقائك من ذوي الفراء أو الريش".

وأضاف: "لذا، في حين يمكن للأفراد المصابين بالتوحد بالتأكيد تجربة التعاطف، فقد يختبرونه بطريقة مختلفة، وقد يجدون صعوبة في فهم مشاعر الآخرين.



5 - أنت تأمل سرًا ألا تنظم النادي

قال الدكتور داس: "العلامة السرية الخامسة التي قد تشير إلى إصابتك بالتوحد هي أنك تأمل سرًا ألا تدخل النادي، لذا كنت تقضي وقتًا رائعًا في مقهى الرجل العجوز، حول الزاوية، كان هناك ربما صندوق الموسيقى معطلاً، وكان المكان نصف فارغ، كان المكان مثالياً بالنسبة لك، وكانت المراحيض تنبعث منها رائحة كريهة قليلاً، ولكن كان هناك مساحة كبيرة وكان هناك الكثير من المقاعد المجانية، لذا، ما أقوله في الأساس هو أنك من محبي الحياة الهادئة، الضوضاء الصاخبة، والحشود من حولك، والأشخاص نقطة ضعفك، أنت تفضل السلام والهدوء في صحبتك الخاصة، أو ربما صديق أو صديقان فقط".

وقد يفضل الأفراد المصابون بالتوحد العزلة أو المجموعات الاجتماعية الصغيرة، بسبب هذه الحساسيات الحسية، وبشكل منفصل، أيضًا بسبب الصعوبات في التفاعلات الاجتماعية.