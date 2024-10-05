5 علامات قد تشير إلى الإصابة بالتوحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -كشف طبيب نفسي عن خمس علامات سرية قد تشير إلى الإصابة بالتوحد دون علم أصحابها.
والدكتور سوهوم داس هو طبيب نفسي شرعي من لندن، ويدير أيضاً قناة على يوتيوب A Psych for Sore Minds، حيث ينشر محتوى حول الجريمة والصحة العقلية ومواضيع أخرى، وفق "دايلي ميل".
وقال داس: "قيمت آلاف القضايا في هذا النطاق، خلال مسيرتي المهنية، وأقدم أدلة في المحكمة، وأقيم الموقوفين في السجون، وعادة ما يكونون من المجرمين".
ويضيف "لا أستطيع أن أقول إن التوحد تشخيص شائع جدًا بين الذين أراهم، وفي الواقع، فإن الغالبية العظمى من المصابين بالتوحد من الواضح أنهم لا يرتكبون العنف، ولكن في بعض الأحيان أقابل في مسيرتي المهنية من لديه بالفعل ميول عنيفة، مثل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، و يمكن أن تؤدي الإصابة بالتوحد إلى تفاقم هذه السمات، لذلك فهو لا يسببها، لكنه يؤدي إلى تفاقم الميل الأساسي نحو العنف".
وفي مقطع فيديو بعنوان "5 علامات سرية تشير إلى إصابتك بالتوحد" يشرح الطبيب أولاً تعريف الحالة، ووصفها باضطراب مرتبط بتطور الدماغ، وأضاف "ما أقوله هو أنه موجود منذ الولادة، ليس شيئًا يمكنك اكتشافه".
وفقًا للدكتور داس، يمكن تصنيف أعراض التوحد "على نطاق واسع في ثلاثة مجالات، هي التفاعلات الاجتماعية والتواصل، والأفكار أو الأنماط أو السلوكيات غير المرنة أو المتكررة، والحساسية المفرطة للتحفيز الحسي.
ووصف كيف يمكن تطبيق هذه النظرية عملياً، وأعطى أمثلة من كل فئة من الفئات الثلاث، وقال: "الفئة الأولى للتوحد لدى البالغين هي التفاعلات الاجتماعية والتواصل، لذلك يمكن أن يكون ذلك صعوبة في إجراء محادثة. يمكن أن يكون ذلك صعوبة في الحفاظ على صداقات وثيقة، وعدم الراحة في إجراء اتصال بالعين أثناء المحادثات".
كما يمكن أن يكون ذلك صعوبات في فهم السخرية أو التعبيرات الاصطلاحية، ويمكن أن يكون ذلك مشكلة في فهم تعابير الوجه ولغة الجسد، وفوق كل ذلك، يمكن أن تكون هناك بعض المشاكل في قراءة مشاعر الآخرين، و كل هذا، بطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي إلى القلق الاجتماعي".
ويقول داس:" الفئة الثانية - الأفكار أو الأنماط أو السلوكيات غير المرنة أو المتكررة - قد يكون لدى هؤلاء الأفراد حركات متكررة، أو قد تكون روتينية أو اهتمامات، أو قد يقولون نفس الشيء مرارًا وتكرارًا دون أي سبب واضح، ولكن على وجه التحديد، قد يكون لديهم مشاكل في التعامل مع التغييرات، وقد يحتاجون إلى ترتيب الأشياء بترتيب معين، و قد يكون لديهم نطاق محدود ومحدود من الاهتمامات، لذا فإنهم لا يمارسون سوى عدد قليل من الأنشطة التي يقومون بها بشكل مكثف، وقد يفضلون الأنشطة الانفرادية".
والفئة الثالثة من التوحد عند البالغين، هي المعالجة الحسية، يمكن أن تتجلى، على سبيل المثال، في "فرط الحساسية للتحفيز الحسي، مثل الأصوات أو الروائح التي لا يبدو أنها تزعج الآخرين، أو الأضواء الساطعة".
كما لاحظ الدكتور داس أن: الأشخاص المصابين بالتوحد يمكن أن يتفوقوا في مجالات معينة، ومواد معينة، وعادة ما يكونون متفوقين في أشياء مثل الرياضيات أو الفن أو العلوم أو الموسيقى، ويمكن أن يكونوا متعلمين سمعيين أو بصريين أقوياء للغاية، وقد يكونون قادرين على تعلم وتذكر الأشياء بتفاصيل كبيرة والاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة جدًا من الزمن. وفيما يلي 5 علامات سرية وفق داس، قد تشير إلى إصابتك بالتوحد.
1.
"رائحة الكرواسون مسكرة"
وفي شرحه لهذه النقطة، قال الدكتور داس: "من الواضح أنني أتحدث عن الحساسيات الحسية، لذا فإن الأشخاص المصابين بالتوحد غالباً ما يكون لديهم حواس مرتفعة، وأحياناً ضعيفة، مما قد يؤدي إلى التحميل الحسي الزائد، ويمكن أن يؤدي إلى التجنب، لذا فإن هذا يمكن أن يتجلى في عدم الحساسية - ليس فقط للأصوات، بل وحتى الملمس والرائحة. لذا، في الأساس، الأمر أشبه بخاتم مزاج بشري".
2 - تشعر بالانزعاج الشديد عندما تضطر إلى اتخاذ طريق جديد للعمل
وفقاً للخبير، فإن هذا الشعور العميق بالانزعاج قد يكون راجعاً إلى "اضطراب في روتينك العميق المحبوب"، وأوضح: "لذا لديك جدول زمني صارم لكل شيء، كل شيء له وقت ومكان، من روتينك الصباحي إلى عادات تناول الوجبات الخفيفة".
وأضاف الدكتور داس أن أي انحراف عن هذا قد يكون مزعجاً، وقال: "على الرغم من أن معظم الناس معتادون على روتينهم، بل وقد يستمتعون به، إلا أن الأفراد المصابين بالتوحد يزدهرون على القدرة على التنبؤ والروتين، لذا فإن التغييرات في جدولهم اليومي ليست مزعجة قليلاً فحسب، بل يمكن أن تكون ساحقة ويمكن أن تكون محزنة للغاية".
3 - لا يفهم نكاتك إلا عدد قليل من أصدقائك
ووفقاً للدكتور داس، فإنه يقصد بذلك أن "نكاتك داخلية للغاية بحيث يفهمها عدد قليل من أصدقائك، لكن لا بأس بذلك، لأنك تجدها مضحكة، ربما لا تهتم حتى بما يعتقده الآخرون، وقد يتمتع الأفراد المصابون بالتوحد بحس فكاهة فريد، أو قد يجدون صعوبة في فهم فكاهة الآخرين، خاصة إذا كانت تعتمد على الإشارات الاجتماعية أو المعاني الضمنية".
4 - لديك اتصال عميق بالحيوانات"
قال الدكتور داس في الفيديو: "العلامة الرابعة الخفية والدقيقة التي قد تشير إلى إصابتك بالتوحد بالفعل، هي أن يكون لديك اتصال عميق بالحيوانات، ويختلف فهمك للتعاطف عن فهم الآخرين. لذا تعتقد أن الحيوانات تفهمك على مستوى لن يفهمه البشر أبدًا، فهي ليست مجرد حيوانك الأليف، إنهم أصدقاؤك الصامتون، وأفضل أصدقائك من ذوي الفراء أو الريش".
وأضاف: "لذا، في حين يمكن للأفراد المصابين بالتوحد بالتأكيد تجربة التعاطف، فقد يختبرونه بطريقة مختلفة، وقد يجدون صعوبة في فهم مشاعر الآخرين.
5 - أنت تأمل سرًا ألا تنظم النادي
قال الدكتور داس: "العلامة السرية الخامسة التي قد تشير إلى إصابتك بالتوحد هي أنك تأمل سرًا ألا تدخل النادي، لذا كنت تقضي وقتًا رائعًا في مقهى الرجل العجوز، حول الزاوية، كان هناك ربما صندوق الموسيقى معطلاً، وكان المكان نصف فارغ، كان المكان مثالياً بالنسبة لك، وكانت المراحيض تنبعث منها رائحة كريهة قليلاً، ولكن كان هناك مساحة كبيرة وكان هناك الكثير من المقاعد المجانية، لذا، ما أقوله في الأساس هو أنك من محبي الحياة الهادئة، الضوضاء الصاخبة، والحشود من حولك، والأشخاص نقطة ضعفك، أنت تفضل السلام والهدوء في صحبتك الخاصة، أو ربما صديق أو صديقان فقط".
وقد يفضل الأفراد المصابون بالتوحد العزلة أو المجموعات الاجتماعية الصغيرة، بسبب هذه الحساسيات الحسية، وبشكل منفصل، أيضًا بسبب الصعوبات في التفاعلات الاجتماعية.
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