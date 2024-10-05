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الهند: ولاية (هاريانا) تسجل إقبالا بنسبة 19ر61 بالمئة من الناخبين في الانتخابات التشريعية

10/5/2024 3:02:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 5 - 10 (كونا) -- سجلت ولاية (هاريانا) اليوم السبت إقبالا من الناخبين في الانتخابات التشريعية بلغت نسبته 9ر61 بالمئة.
ووفق بيانات اللجنة الانتخابية الهندية جرت عملية التصويت في ولاية (هاريانا) بسلاسة باستثناء بعض الحوادث وذلك على جميع مقاعد الولاية ال 90 وبلغت نسبة إقبال الناخبين 19ر61 بالمئة.
ويتطلع حزب (بهاراتيا جاناتا) بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم لولاية ثالثة فيما يسعى حزب (المؤتمر) المعارض بقيادة راهول غاندي إلى العودة بعد عقد من الزمان.
وسجلت منطقة (نوح) اشتباكا بين أنصار مرشحين من الحزبين مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
ويتنافس في الانتخابات التي بدأت في الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) وانتهت في الساعة السادسة مساء 1031 مرشحا على 90 مقعدا.
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج في الثامن من أكتوبر. (النهاية)

أ ت ك / ه س ص




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