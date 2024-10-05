الهند: ولاية (هاريانا) تسجل إقبالا بنسبة 19ر61 بالمئة من الناخبين في الانتخابات التشريعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 5 - 10 (كونا) -- سجلت ولاية (هاريانا) اليوم السبت إقبالا من الناخبين في الانتخابات التشريعية بلغت نسبته 9ر61 بالمئة.
ووفق بيانات اللجنة الانتخابية الهندية جرت عملية التصويت في ولاية (هاريانا) بسلاسة باستثناء بعض الحوادث وذلك على جميع مقاعد الولاية ال 90 وبلغت نسبة إقبال الناخبين 19ر61 بالمئة.
ويتطلع حزب (بهاراتيا جاناتا) بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم لولاية ثالثة فيما يسعى حزب (المؤتمر) المعارض بقيادة راهول غاندي إلى العودة بعد عقد من الزمان.
وسجلت منطقة (نوح) اشتباكا بين أنصار مرشحين من الحزبين مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
ويتنافس في الانتخابات التي بدأت في الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) وانتهت في الساعة السادسة مساء 1031 مرشحا على 90 مقعدا.
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج في الثامن من أكتوبر. (النهاية)
أ ت ك / ه س ص
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