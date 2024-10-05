الدوري الألماني: (ليفركوزن) يتعثر أمام (هولشتاين) بالتعادل و(دورتموند) أمام (برلين) بالخسارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 5 - 10 (كونا) -- تعثر حامل اللقب (باير ليفركوزن) بالتعادل مع ضيفه (هولشتاين كيل) و(بوروسيا دورتموند) أمام مضيفه (أنيون برلين) بالخسارة اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة ال6 من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وبينما انتهت المباراة التي جمعت (ليفركوزن) على أرضه مع نظيره (هولشتاين) بالتعادل بهدفين لمثلهما خسر (دورتموند) أمام فريق العاصمة (أنيون بريلن) بهدفين لهدف.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (فولفسبورغ) على مضيفه (بوخوم) بثلاثة اهداف لهدف و(فرايبورغ) على مضيفه (فيردر بريمن) بهدف دون رد.
وفي هذه الأثناء تجري ضمن المرحلة ذاتها مباراة بين (سانت باولي) و(ماينتس).
وكانت المرحلة قد بدأت أمس بفوز (أوغسبورغ) على (غلادباخ) بهدفين لهدف.
ووفق هذه النتائج يبقى (بايرن ميونيخ) الذي يخوض مباراته غدا أمام (فرانكفورت) في الصدارة برصيد 13 نقطة متبوعا ب(فرايبورغ) و(لايبزيغ) برصيد 12 نقطة و(ليفركوزن) برصيد 11 نقطة. (النهاية)
ع ن ج / ه س ص
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