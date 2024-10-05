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الدوري الألماني: (ليفركوزن) يتعثر أمام (هولشتاين) بالتعادل و(دورتموند) أمام (برلين) بالخسارة

10/5/2024 3:02:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 5 - 10 (كونا) -- تعثر حامل اللقب (باير ليفركوزن) بالتعادل مع ضيفه (هولشتاين كيل) و(بوروسيا دورتموند) أمام مضيفه (أنيون برلين) بالخسارة اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة ال6 من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وبينما انتهت المباراة التي جمعت (ليفركوزن) على أرضه مع نظيره (هولشتاين) بالتعادل بهدفين لمثلهما خسر (دورتموند) أمام فريق العاصمة (أنيون بريلن) بهدفين لهدف.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (فولفسبورغ) على مضيفه (بوخوم) بثلاثة اهداف لهدف و(فرايبورغ) على مضيفه (فيردر بريمن) بهدف دون رد.
وفي هذه الأثناء تجري ضمن المرحلة ذاتها مباراة بين (سانت باولي) و(ماينتس).
وكانت المرحلة قد بدأت أمس بفوز (أوغسبورغ) على (غلادباخ) بهدفين لهدف.
ووفق هذه النتائج يبقى (بايرن ميونيخ) الذي يخوض مباراته غدا أمام (فرانكفورت) في الصدارة برصيد 13 نقطة متبوعا ب(فرايبورغ) و(لايبزيغ) برصيد 12 نقطة و(ليفركوزن) برصيد 11 نقطة. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص




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