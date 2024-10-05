رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من وزير الخارجية الامريكي.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى سبل خفض التصعيد في لبنان. (النهاية)
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