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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

10/5/2024 3:02:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من وزير الخارجية الامريكي.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى سبل خفض التصعيد في لبنان. (النهاية)

س س س / م م ج




MENAFN05102024000071011013ID1108749553

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