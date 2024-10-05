العطاري ثانيا في للجولة الثانية من بطولة السعودية لسباق الأوتوكروس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق السائق الأردني مصطفى العطاري المركز
الثاني في الترتيب العام للجولة الثانية
من بطولة السعودية لسباق الأوتوكروس التي أقيمت أمس في مدينة في الرياض السعودية، بمشاركة 85 سائقا من
السعودية، محققا أفضل وقت له بزمن 51.333 دقيقة، كما حقق المركز الثاني في فئة ( جي
7).
ويشارك العطاري اليوم في منافسات الجولة الثانية من
بطولة السعودية لكسر الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن العطاري يحتل
المركز الأول في الترتيب العام المؤقت لبطولة السعودية للاوتوكروس والمركز الثاني
في الترتيب العام المؤقت لبطولة كسر الزمن.
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