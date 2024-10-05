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العطاري ثانيا في للجولة الثانية من بطولة السعودية لسباق الأوتوكروس

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق السائق الأردني مصطفى العطاري المركز الثاني في الترتيب العام للجولة الثانية من بطولة السعودية لسباق الأوتوكروس التي أقيمت أمس في مدينة في الرياض السعودية، بمشاركة 85 سائقا من السعودية، محققا أفضل وقت له بزمن 51.333 دقيقة، كما حقق المركز الثاني في فئة ( جي 7).
ويشارك العطاري اليوم في منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية لكسر الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن العطاري يحتل المركز الأول في الترتيب العام المؤقت لبطولة السعودية للاوتوكروس والمركز الثاني في الترتيب العام المؤقت لبطولة كسر الزمن.

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