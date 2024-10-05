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مناسبة تاريخية قد تعيد ميسي إلى برشلونة

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقترب برشلونة، من الاحتفال بذكرى مرور 125 عامًا على تأسيس النادي الذي أنشئ في عام 1899، إذ من المقرر أن يقام حدث في 29 نوفمبر 2024، وفكرة النادي دعوة كثير من الأسماء الكبيرة التي ستعود للاحتفال بهذه المناسبة.


ووفقًا لما ذكره موقع "ريليفو" في تقرير له، فإن "الفكرة الأصلية كانت هي ربط هذا الحدث بإعادة افتتاح ملعب كامب نو، ولكن هذه الإمكانية استُبعِدت منذ أشهر، والحقيقة أنه لا يزال من غير المعروف متى سيحدث ذلك".


وأضاف: "فكرة نادي برشلونة هي إرسال دعوة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولغيره من الأيقونات عبر دعوة رسمية لحضور حفل استثنائي، ولكن إذا لم يتمكنوا من الحضور، سيُطلَب منهم تسجيل فيديوهات لهم لبثها خلال الاحتفالية".

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في مدة الانتقالات الصيفية لعام 2021، بعدما فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليرحل مجانًا إلى باريس سان جيرمان، قبل رحيله إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي، أيضًا بعد انتهاء عقده.

وقال ميسي في تصريحات عقب رحيله: "التغيير كان صعبًا عندما ذهبت إلى باريس سان جيرمان، لأنني كنت في حالة جيدة جدًّا في برشلونة وخططت للبقاء هناك، كنت أعتقد أنني سأستمر في برشلونة، ولم أكن مستعدًا لهذا التغيير، لقد كان التغيير الذي لم نكن نبحث عنه".


وخلال مدته في برشلونة من 2004 حتى 2021، حصد ميسي 35 لقبًا، منها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب 7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا و8 لكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى 3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي و3 أخرى لكأس العالم للأندية.

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