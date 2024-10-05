بعد أزمة إيمان خليف.. انسحاب الجزائر من الاتحاد الدولي للملاكمة



وكانت تقارير إعلامية زعمت أن الاتحاد الدولي للملاكمة أوقف إيمان خليف مدى الحياة، وهو ما ثبت عدم صحته.



ويدور خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة منذ سنوات، وفي العام الماضي، قررت اللجنة تجميد الاتحاد بعدما قرر إبعاد الجزائرية خليف والتايوانية لين يو تينغ عن المنافسات مشككًا في هويتهما الجنسية.



وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنها تلقت خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية حيث طالبتها بعدم التعامل مع اتحاد الملاكمة "غير المعترف به".

كما أكدت اللجنة في بيانها أن جميع المعلومات المتداولة بشأن إيقاف البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التي حققت ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، غير صحيحة.



وأوضحت: "نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الاخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عمومًا والبطلة إيمان خليف خاصة، عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية".



وكانت إيمان خليف، قد توجت بذهبية الملاكمة لوزن 66 كلغ بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بفوزها، في النهائي على الصينية يانغ ليو.



وأصبحت إيمان خليف في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية أول عربية تحقق الميدالية الذهبية في هذه الرياضة بتاريخ الأولمبياد.