Saturday, 05 October 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد أزمة إيمان خليف.. انسحاب الجزائر من الاتحاد الدولي للملاكمة

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتخذت اللجنة الأولمبية الجزائرية، قرارًا رسميًا بالانسحاب من الاتحاد الدولي للملاكمة، في خضم المزاعم التي انتشرت الفترة الماضية بشأن الملاكمة إيمان خليف.


وكانت تقارير إعلامية زعمت أن الاتحاد الدولي للملاكمة أوقف إيمان خليف مدى الحياة، وهو ما ثبت عدم صحته.


ويدور خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة منذ سنوات، وفي العام الماضي، قررت اللجنة تجميد الاتحاد بعدما قرر إبعاد الجزائرية خليف والتايوانية لين يو تينغ عن المنافسات مشككًا في هويتهما الجنسية.


وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنها تلقت خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية حيث طالبتها بعدم التعامل مع اتحاد الملاكمة "غير المعترف به".

كما أكدت اللجنة في بيانها أن جميع المعلومات المتداولة بشأن إيقاف البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التي حققت ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، غير صحيحة.


وأوضحت: "نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الاخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عمومًا والبطلة إيمان خليف خاصة، عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية".


وكانت إيمان خليف، قد توجت بذهبية الملاكمة لوزن 66 كلغ بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بفوزها، في النهائي على الصينية يانغ ليو.


وأصبحت إيمان خليف في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية أول عربية تحقق الميدالية الذهبية في هذه الرياضة بتاريخ الأولمبياد.

MENAFN05102024000072011014ID1108749537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث