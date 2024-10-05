بعد أزمة إيمان خليف.. انسحاب الجزائر من الاتحاد الدولي للملاكمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتخذت اللجنة الأولمبية الجزائرية، قرارًا رسميًا بالانسحاب من الاتحاد الدولي للملاكمة، في خضم المزاعم التي انتشرت الفترة الماضية بشأن الملاكمة إيمان خليف.
وكانت تقارير إعلامية زعمت أن الاتحاد الدولي للملاكمة أوقف إيمان خليف مدى الحياة، وهو ما ثبت عدم صحته.
ويدور خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة منذ سنوات، وفي العام الماضي، قررت اللجنة تجميد الاتحاد بعدما قرر إبعاد الجزائرية خليف والتايوانية لين يو تينغ عن المنافسات مشككًا في هويتهما الجنسية.
وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنها تلقت خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية حيث طالبتها بعدم التعامل مع اتحاد الملاكمة "غير المعترف به".
كما أكدت اللجنة في بيانها أن جميع المعلومات المتداولة بشأن إيقاف البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التي حققت ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، غير صحيحة.
وأوضحت: "نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الاخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عمومًا والبطلة إيمان خليف خاصة، عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية".
وكانت إيمان خليف، قد توجت بذهبية الملاكمة لوزن 66 كلغ بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بفوزها، في النهائي على الصينية يانغ ليو.
وأصبحت إيمان خليف في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية أول عربية تحقق الميدالية الذهبية في هذه الرياضة بتاريخ الأولمبياد.
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