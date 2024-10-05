Saturday, 05 October 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية إثبات أبوة

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشهد حياة نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل نيمار داسيلفا المعاناة ذاتها داخل الملاعب وخارجها، فبجانب ما تشهده مسيرته الكروية من عقبات نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة في العام الماضي أجبرته على الابتعاد عن المباريات حتى الآن، وجد الهداف التاريخي لمنتخب السامبا نفسه وسط قضية جديدة محورها هذه المرة "إثبات أبوة" وطرفها الثاني عارضة أزياء مجرية تدعى غابرييلا غاسبار.


ووفقا لتقارير إخبارية برزايلية، قالت غابرييلا غاسبار إنها لا تزال ماضية في تعقب نجم الهلال السعودي من أجل إثبات أنه والد إبنتها جازمين ذات العشر سنوات.


وادعت العارضة المجرية بأن نيمار، هو والد ابنتها جازمين، فيما تحاول منذ سنوات إثبات ذلك من خلال اللجوء للمحاكم ودفع نيمار إلى إجراء اختبار الحمض النووي لحسم الأمر بيولوجيا.

ونشر موقع "بيبي ماما"، الجمعة تصريحات لغابرييلا غاسبار أكدت خلالها أنها لا تنفك تواصل مساعيها من أجل اعتراف نيمار أو أي من عائلته بصلتهم بإبنتها جازمين.


وقالت: "للأسف، لم أتلق أي رد من نيمار أو عائلته يوميًا، أنتظر يوميا أن يكتب أي فرد منهم لجازمين، وأن يتواصل معها، لقد أرسلت لهم صورًا لجازمين؛ لكن لم يكن هناك أي موقف منهم".


وقالت عارضة الأزياء إنها أرادت في البداية أن تنهي نزاعها في إثبات نسب إبنتها بعيدا عن أروقة المحاكم، وكان ذلك سببا في البقاء كل هذه المدة من أجل ذلك، لكنها اكتشفت في النهاية أنه عليها أن تلجأ للقضاء.

وأكدت أن محاميها حاول التواصل مع النجم البرازيلي إلا أنه رفض الرد على اتصالاته.


وبعيدا عن ملاعب كرة القدم، تشهد الحياة الخاصة لنيمار الكثير من الصخب والعلاقات مع النساء منذ أن كان يلعب في برشلونة، حيث سبق أن ارتبط بعلاقات عدة مع عارضات أزياء.

MENAFN05102024000072011014ID1108749536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث