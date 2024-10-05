عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية إثبات أبوة



ووفقا لتقارير إخبارية برزايلية، قالت غابرييلا غاسبار إنها لا تزال ماضية في تعقب نجم الهلال السعودي من أجل إثبات أنه والد إبنتها جازمين ذات العشر سنوات.



وادعت العارضة المجرية بأن نيمار، هو والد ابنتها جازمين، فيما تحاول منذ سنوات إثبات ذلك من خلال اللجوء للمحاكم ودفع نيمار إلى إجراء اختبار الحمض النووي لحسم الأمر بيولوجيا.

ونشر موقع "بيبي ماما"، الجمعة تصريحات لغابرييلا غاسبار أكدت خلالها أنها لا تنفك تواصل مساعيها من أجل اعتراف نيمار أو أي من عائلته بصلتهم بإبنتها جازمين.



وقالت: "للأسف، لم أتلق أي رد من نيمار أو عائلته يوميًا، أنتظر يوميا أن يكتب أي فرد منهم لجازمين، وأن يتواصل معها، لقد أرسلت لهم صورًا لجازمين؛ لكن لم يكن هناك أي موقف منهم".



وقالت عارضة الأزياء إنها أرادت في البداية أن تنهي نزاعها في إثبات نسب إبنتها بعيدا عن أروقة المحاكم، وكان ذلك سببا في البقاء كل هذه المدة من أجل ذلك، لكنها اكتشفت في النهاية أنه عليها أن تلجأ للقضاء.

وأكدت أن محاميها حاول التواصل مع النجم البرازيلي إلا أنه رفض الرد على اتصالاته.



وبعيدا عن ملاعب كرة القدم، تشهد الحياة الخاصة لنيمار الكثير من الصخب والعلاقات مع النساء منذ أن كان يلعب في برشلونة، حيث سبق أن ارتبط بعلاقات عدة مع عارضات أزياء.