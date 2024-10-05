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عداءو الأمن العام يحصدون الذهب في برومين ماراثون عمان الدولي

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصد نشامى فريق الأمن العام للماراثونات الذهب في برومين ماراثون عمان الدولي والذي أقيمت فعاليته في منطقة وسط البلد أمس.

وتوج فريق الامن العام للماراثونات بإحدي عشر ميدالية ملونة (7ذهبيات ، 3فضيات ، برونزية) ، وسط مشاركة اكثر من (5000) عداء وعداءة من مختلف الجنسيات .

حيث احرز فريق التتابع رجال والمكون من (ركان جبارات ، مهدي فريوان ، عبدالحافظ عيد ، سامح الزبن) ذهبية سباق (42)كم ، كما حقق فريق التتابع مختلط والمكون من (حمزة العشوش ، محمد الدردور ، إسراء جبارات، محمد سلامة) ذهبية سباق (42)كم ، فيما نجح فريق السيدات والمكون من (العنود غازي ، هياء المجالي ، ياسمين إسماعيل ، براءة الدغمي) من حصد ذهبية سباق تتابع (42)كم .

وضمن سباق (21)كم احرزت العداءة ناهدة البوات الميدالية الذهبية ، وحقق العداء سعد سلامة الميدالية الذهبية في سباق (10)كم ، ونجح العداء علي السوالمة بحصد ذهبية سباق (21)كم كراسي متحركة ، والعداء نبيل المقابلة ذهبية سباق (21)كم إعاقة بصرية جزئي .

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق العدائين ، أحمد محيسن ضمن سباق (42)كم ، احمد سمور سباق (21)كم ، وشريف سريس سباق (10)كم ، والميدالية البرونزية عن طريق العداء محمد النواصرة سباق (42)كم .

ومن الجدير بالذكر ان فريق الأمن العام للماراثونات والذى يدربه الرائد زهير الزبون ، قد حاز على المراكز الاولى في العديد من السباقات الدولية والمحلية ، ومن ضمنها ماراثون الاقصر الدولي ، وماراثون بيروت الدولي ، وماراثون النمسا الدولى (اوتشر) ، اضافة الى حصده العديد من الالقاب المحلية .

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