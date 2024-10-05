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الفيصلي يطلب حكاما من الخارج للقاء الحسين

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب النادي الفيصلي بطاقم تحكيم خارجي على نفقته الخاصة، لمباراته المقبلة ضمن الجولة السادسة بدوري المحترفين أمام الحسين إربد.

وأرسل الفيصلي اليوم السبت خطابا شديد اللهجة بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للنادي، اعترض من خلاله على الأخطاء التحكيمية المتكررة، والتي من شأنها التأثير على على عدالة المنافسات، آخرها تقرر من خلاله إلغاء هدف أمس أمام الأهلي بدرع الاتحاد.

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