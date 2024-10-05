الفيصلي يطلب حكاما من الخارج للقاء الحسين
التاريخ
10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب النادي الفيصلي بطاقم تحكيم خارجي على نفقته الخاصة، لمباراته المقبلة ضمن الجولة السادسة بدوري المحترفين أمام الحسين إربد.
وأرسل الفيصلي اليوم السبت خطابا شديد اللهجة بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للنادي، اعترض من خلاله على الأخطاء التحكيمية المتكررة، والتي من شأنها التأثير على على عدالة المنافسات، آخرها تقرر من خلاله إلغاء هدف أمس أمام الأهلي بدرع الاتحاد.
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