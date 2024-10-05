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ليفربول يبتعد بالصدارة بعد فوز صعب على كريستال بالاس

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف يوم السبت، في الجولة السابعة، قبل مباراتي منافسيَه مانشستر سيتي وأرسنال لاحقاً.

وسجل البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن سيتي وأرسنال قبل مواجهتهما مع فولهام وساوثهامبتون توالياً.

وحقق المدرب الهولندي أرنه سلوت الفوز التاسع في عشر مباريات، وهو الذي كان قد أصبح أول مدرب لليفربول يفوز بثماني من مبارياته التسع الأولى، عقب تغلبه على بولونيا الإيطالي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

وبات سلوت رابع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بمبارياته الأربع الأولى خارج أرضه، بعد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري (أول 8 مباريات)، جون غريغوري (5 مباريات) وبوبي غولد (4 مباريات).

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