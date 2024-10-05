ليفربول يبتعد بالصدارة بعد فوز صعب على كريستال بالاس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابتعد ليفربول بصدارة الدوري
الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف يوم السبت، في الجولة السابعة، قبل مباراتي منافسيَه مانشستر سيتي وأرسنال لاحقاً.
وسجل البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة.
ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن سيتي وأرسنال قبل مواجهتهما مع فولهام وساوثهامبتون توالياً.
وحقق المدرب الهولندي أرنه سلوت الفوز التاسع في عشر مباريات، وهو الذي كان قد أصبح أول مدرب لليفربول يفوز بثماني من مبارياته التسع الأولى، عقب تغلبه على بولونيا الإيطالي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.
وبات سلوت رابع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بمبارياته الأربع الأولى خارج أرضه، بعد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري (أول 8 مباريات)، جون غريغوري (5 مباريات) وبوبي غولد (4 مباريات).
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