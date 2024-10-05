ليفربول يتمسك بصدارة البريميرليج.. وليفركوزن يتعثر في البوندسليجا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - احتفظ ليفربول بصدارة الدوري
الإنجليزي الممتاز، بفوزه خارج أرضه على مضيفه كريستال بالاس 1-0 أمس السبت، بافتتاح منافسات الجولة السابعة.
وسجل ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة. وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 18 نقطة، ليحتفظ بالصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي وآرسنال، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 3 نقاط.
وألغى الحكم هدفا مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى، لوجود تسلل على صاحبه إيدي نكيتياه.
وجاء رد ليفربول في الدقيقة التاسعة، عندما افتتح التسجيل عبر جوتا، الذي تابع الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية مميزة من زميله كودي جاكبو.
وبدا دفاع بالاس مفتوحا أمام هجمات ليفربول السريعة، وأبعد الحارس دين هندرسون كرة عرضية مخادعة من المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة عشرة.
وأرغمت الإصابة ظهير كريستال بالاس دانييل مونوز على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه لاعب ليفربول السابق ناثانيل كلاين.
وضغط ليفربول لتعزيز النتيجة بدون خطورة فعلية على المرمى، واقتحم جاكبو من الجناح الأيسر، قبل أن يسدد كرة ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 28.
وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34، بيد أن جوتا عجز عن إصابة المرمى من منتصف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله الهولندي رايان جرافينبرش. ومرر جاكبو كرة طويلة إلى صلاح، الذي بدوره هيأها إلى الظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس، بيد أن الدفاع أبعد تسديدة اللاعب اليوناني في الدقيقة 43.
وبين شوطي اللقاء، دخل دومينيك سوبوسلاي إلى تشكيلة ليفربول عوضا عن أليكسيس ماك أليستر، وأهدر ليفربول فرصة لتعزيز تفوقه في الدقيقة 57، عندما مرر مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك إلى صلاح الذي أطلق تسديدة تصدى لها الحارس هندرسون.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح ليفربول، نفذها ترينت ألكسندر أرنولد عرضية، ارتقى لها جوتا برأسه دون أن يجد طريق المرمى في الدقيقة 62.
واقترب كريستال بالاس من تحقيق التعادل في الدقيقة 64، عندما مرر البديل ماتيتا إلى نكيتياه، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر خرج من مرماه للتصدي لانفراد الأخير.
وسدد سوبوسلاي في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 66، وتألق أليسون في إبعاد محاولة إيبريتشي إيزي إثر تمريرة من ماتيتا في الدقيقة 71. وشارك لويس دياز مكان صلاح في تشكيلة ليفربول، وأرغمت الإصابة أليسون على الخروج من الملعب، ليحل مكانه الحارس التشيكي فيتيسلاف جاروس.
وأثمرت لعبة جماعية مشتركة، عن وصول الكرة إلى ماتيتا، الذي بدوره أرسلها إلى إيزي، بيد أن الدولي الإنجليزي سدد كرة لم يجد جاروس صعوبة في إيقافها بالدقيقة 84.
من ناحية ثانية، عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات، بفوز صعب على ضيفه فولهام بنتيجة 3-2.
وتقدم فولهام بهدف سجله أندرياس بيريرا بعد مرور 26 دقيقة، ومنح ماتيو كوفاسيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.
وبعد مرور أقل من دقيقتين بالشوط الثاني سجل كوفاسيتش الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم حامل اللقب في النتيجة.
وعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق مانشستر سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 82، لكن رودريجو مونيز قلص الفارق لفولهام بهدف ثان في الدقيقة 88.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة وراء ليفربول، ليعوض تعثره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الجولتين الماضيتين.
أما فولهام تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.
إلى ذلك، اقتسم آرسنال وصافة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي، بفضل فوزه المثير على ضيفه ساوثهامبتون 3-1.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الشوط الثاني قبل أن يرد آرسنال بثلاثة أهداف.
وتقدم كاميرون ارتشر بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 55 لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد الألماني كاي هافيرتز بهدف التعادل لآرسنال.
وأضاف البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 69 ثم أكد الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية.
وارتفع رصيد آرسنال إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.
وسجل آرسنال انتصاره الخامس مقابل تعادلين، ويبقى الوحيد رفقة مانشستر سيتي الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.
وفي مواجهات أخرى بالتوقيت نفسه، حقق ليستر سيتي فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على ضيفه بورنموث بهدف سجله فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 16.
وقفز ليستر سيتي للمركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.
كما فاز برينتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 5-3، بينما استعاد وست هام يونايتد ثقة جماهيره بفوز ثان هذا الموسم بعد التغلب على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4-1.
البوندسليجا
تعثر باير ليفركوزن حامل اللقب بالتعادل مع ضيفه هولشتاين كيل 2-2، وسقط بوروسيا دورتموند أمام مضيفه يونيون برلين 1-2 أمس، في المرحلة السادسة من الدوري الألماني.
وعلى ملعب باي أرينا، خاض المدرب الإسباني تشابي ألونسو مباراته رقم 100 مع فريقه باير ليفركوزن حامل اللقب.
وبدا ليفركوزن في طريقه لتحقيق فوزه عريض بعد تقدمه بهدفين في أول ثمان دقائق قبل أن يلغي الحكم هدفا ثالث للفريق في الدقيقة 26.
وتقدم النيجيري فيكتور بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة الرابعة، بعد سلسلة من التمريرات عن طريق جرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز وإيزيكييل بالاسيوس، قبل أن تصل الكرة إلى بونيفاس الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.
وفي الدقيقة الثامنة، سجل جوناس هوفمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد خطأ مشترك من حارس كيل ودفاع الفريق، لتصل الكرة إلى بالاسيوس الذي مرر إلى هوفمان، ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.
وأحرز بونيفاس الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 26 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول رد كيل بهدف عن طريق ماكس جيسشويل بعد ضربة ركنية نفذها لويس هولتبي، وقابلها جيسشويل برأسه، محرزا الهدف الأول له في البوندسليجا.
وحصل كيل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعد عرقلة جيريمي فريمبونج لارمين جيجوفيتش، ليحرز منها يان فيات أرب هدف التعادل.
وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مقابل نقطتين لكيل في المركز قبل الأخير.
وعلى ستاد "آندر آلتن فورستيري"، أنهى يونيون برلين شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع كيفين فوجت من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ويورب فيرتيسين في الدقيقة 45 ثم رد النرويجي يوليان رايرسون بالهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 62.
وكان دورتموند أعلن قبل يومين عن تمديد عقد الظهير الأيمن النرويجي جوليان رايرسون، حتى العام 2028.
وانضم رايرسون (26 عاما) إلى دورتموند في شتاء 2023، قادما من يونيون برلين، وشارك في 63 مباراة مع الفريق، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
من جانبه، سجل كيفين فوجت أول هدف له منذ قرابة عشرة أعوام، وهي أطول فترة في تاريخ البوندسليجا ينقطع فيها لاعب عن تسجيل الأهداف.
وأحرز الهدف الأول له منذ 275 مباراة، وتحديدا منذ التسجيل مع فريقه السابق كولن في شباك دورتموند أيضا في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
ورفع يونيون برلين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز السابع. -(وكالات)
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