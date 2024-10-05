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ليفربول يتمسك بصدارة البريميرليج.. وليفركوزن يتعثر في البوندسليجا

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - احتفظ ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه خارج أرضه على مضيفه كريستال بالاس 1-0 أمس السبت، بافتتاح منافسات الجولة السابعة.
وسجل ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة. وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 18 نقطة، ليحتفظ بالصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي وآرسنال، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 3 نقاط.
وألغى الحكم هدفا مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى، لوجود تسلل على صاحبه إيدي نكيتياه.
وجاء رد ليفربول في الدقيقة التاسعة، عندما افتتح التسجيل عبر جوتا، الذي تابع الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية مميزة من زميله كودي جاكبو.
وبدا دفاع بالاس مفتوحا أمام هجمات ليفربول السريعة، وأبعد الحارس دين هندرسون كرة عرضية مخادعة من المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة عشرة.
وأرغمت الإصابة ظهير كريستال بالاس دانييل مونوز على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه لاعب ليفربول السابق ناثانيل كلاين.
وضغط ليفربول لتعزيز النتيجة بدون خطورة فعلية على المرمى، واقتحم جاكبو من الجناح الأيسر، قبل أن يسدد كرة ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 28.
وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34، بيد أن جوتا عجز عن إصابة المرمى من منتصف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله الهولندي رايان جرافينبرش. ومرر جاكبو كرة طويلة إلى صلاح، الذي بدوره هيأها إلى الظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس، بيد أن الدفاع أبعد تسديدة اللاعب اليوناني في الدقيقة 43.
وبين شوطي اللقاء، دخل دومينيك سوبوسلاي إلى تشكيلة ليفربول عوضا عن أليكسيس ماك أليستر، وأهدر ليفربول فرصة لتعزيز تفوقه في الدقيقة 57، عندما مرر مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك إلى صلاح الذي أطلق تسديدة تصدى لها الحارس هندرسون.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح ليفربول، نفذها ترينت ألكسندر أرنولد عرضية، ارتقى لها جوتا برأسه دون أن يجد طريق المرمى في الدقيقة 62.
واقترب كريستال بالاس من تحقيق التعادل في الدقيقة 64، عندما مرر البديل ماتيتا إلى نكيتياه، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر خرج من مرماه للتصدي لانفراد الأخير.
وسدد سوبوسلاي في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 66، وتألق أليسون في إبعاد محاولة إيبريتشي إيزي إثر تمريرة من ماتيتا في الدقيقة 71. وشارك لويس دياز مكان صلاح في تشكيلة ليفربول، وأرغمت الإصابة أليسون على الخروج من الملعب، ليحل مكانه الحارس التشيكي فيتيسلاف جاروس.
وأثمرت لعبة جماعية مشتركة، عن وصول الكرة إلى ماتيتا، الذي بدوره أرسلها إلى إيزي، بيد أن الدولي الإنجليزي سدد كرة لم يجد جاروس صعوبة في إيقافها بالدقيقة 84.
من ناحية ثانية، عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات، بفوز صعب على ضيفه فولهام بنتيجة 3-2.
وتقدم فولهام بهدف سجله أندرياس بيريرا بعد مرور 26 دقيقة، ومنح ماتيو كوفاسيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.
وبعد مرور أقل من دقيقتين بالشوط الثاني سجل كوفاسيتش الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم حامل اللقب في النتيجة.
وعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق مانشستر سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 82، لكن رودريجو مونيز قلص الفارق لفولهام بهدف ثان في الدقيقة 88.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة وراء ليفربول، ليعوض تعثره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الجولتين الماضيتين.
أما فولهام تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.
إلى ذلك، اقتسم آرسنال وصافة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي، بفضل فوزه المثير على ضيفه ساوثهامبتون 3-1.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الشوط الثاني قبل أن يرد آرسنال بثلاثة أهداف.
وتقدم كاميرون ارتشر بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 55 لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد الألماني كاي هافيرتز بهدف التعادل لآرسنال.
وأضاف البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 69 ثم أكد الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية.
وارتفع رصيد آرسنال إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.
وسجل آرسنال انتصاره الخامس مقابل تعادلين، ويبقى الوحيد رفقة مانشستر سيتي الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.
وفي مواجهات أخرى بالتوقيت نفسه، حقق ليستر سيتي فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على ضيفه بورنموث بهدف سجله فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 16.
وقفز ليستر سيتي للمركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.
كما فاز برينتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 5-3، بينما استعاد وست هام يونايتد ثقة جماهيره بفوز ثان هذا الموسم بعد التغلب على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4-1.
البوندسليجا
تعثر باير ليفركوزن حامل اللقب بالتعادل مع ضيفه هولشتاين كيل 2-2، وسقط بوروسيا دورتموند أمام مضيفه يونيون برلين 1-2 أمس، في المرحلة السادسة من الدوري الألماني.
وعلى ملعب باي أرينا، خاض المدرب الإسباني تشابي ألونسو مباراته رقم 100 مع فريقه باير ليفركوزن حامل اللقب.
وبدا ليفركوزن في طريقه لتحقيق فوزه عريض بعد تقدمه بهدفين في أول ثمان دقائق قبل أن يلغي الحكم هدفا ثالث للفريق في الدقيقة 26.
وتقدم النيجيري فيكتور بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة الرابعة، بعد سلسلة من التمريرات عن طريق جرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز وإيزيكييل بالاسيوس، قبل أن تصل الكرة إلى بونيفاس الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.
وفي الدقيقة الثامنة، سجل جوناس هوفمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد خطأ مشترك من حارس كيل ودفاع الفريق، لتصل الكرة إلى بالاسيوس الذي مرر إلى هوفمان، ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.
وأحرز بونيفاس الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 26 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول رد كيل بهدف عن طريق ماكس جيسشويل بعد ضربة ركنية نفذها لويس هولتبي، وقابلها جيسشويل برأسه، محرزا الهدف الأول له في البوندسليجا.
وحصل كيل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعد عرقلة جيريمي فريمبونج لارمين جيجوفيتش، ليحرز منها يان فيات أرب هدف التعادل.
وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مقابل نقطتين لكيل في المركز قبل الأخير.
وعلى ستاد "آندر آلتن فورستيري"، أنهى يونيون برلين شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع كيفين فوجت من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ويورب فيرتيسين في الدقيقة 45 ثم رد النرويجي يوليان رايرسون بالهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 62.
وكان دورتموند أعلن قبل يومين عن تمديد عقد الظهير الأيمن النرويجي جوليان رايرسون، حتى العام 2028.
وانضم رايرسون (26 عاما) إلى دورتموند في شتاء 2023، قادما من يونيون برلين، وشارك في 63 مباراة مع الفريق، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
من جانبه، سجل كيفين فوجت أول هدف له منذ قرابة عشرة أعوام، وهي أطول فترة في تاريخ البوندسليجا ينقطع فيها لاعب عن تسجيل الأهداف.
وأحرز الهدف الأول له منذ 275 مباراة، وتحديدا منذ التسجيل مع فريقه السابق كولن في شباك دورتموند أيضا في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
ورفع يونيون برلين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز السابع. -(وكالات)

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