إلغاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة الطاولة في البطولة الآسيوية

MENAFN - Alghad Newspaper) اضطر الاتحاد الأدني لكرة الطاولة إلى إلغاء مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات في البطولة الآسيوية، والمقررة أن تنطلق اعتبارا من يوم غد في كازاخستان، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة الآسيوية، خصوصا وأن هذه البطولة مؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة العام المقبل.



ويعود السبب المباشر إلى قيام الاتحاد بإلغاء المشاركة، بالظروف التي تحيط في المنطقة حاليا، وقيام شركات الطيران بتعديل مسار رحلاتها وإلغاء معظمها، ما أربك سفر المنتخب الوطني وخصوصا، فيما يتعلق بمواعيد السفر التي لا تتناسب مع مواعيد انطلاق منافسات البطولة الآسيوية.



وكان الاتحاد الأردني، قرر مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات في مسابقات البطولة الآسيوية كافة، (الفرق والزوجي والفردي)، من خلال قائمة الفريق التي أعلن عنها، وتضم كلا من اللاعبين واللاعبات: زيد أبو يمن وحسن الحوراني وتقي الدين نجادات وتيماء أبو يمن وبراء الوديان وريناد الحسني، فيما تمت تسمية أمين سر الاتحاد الدكتور عمر الجعافرة رئيسا للوفد، وعضو الاتحاد هنادي تفاحة إدارية الوفد، إضافة إلى المدير الفني عمرو رضا.



إلغاء المشاركة ينتظر أن يدفع الاتحاد الأردني إلى إجراء بعض التعديلات على برنامج عمل المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، وخصوصا التي تتعلق بالمشاركات الرسمية الخارجية، والتي تعتبر هدفا رئيسيا في رفع المستوى الفني للاعبين، حيث سيعمل الاتحاد على توفير البدائل لضمان مشاركات مميزة تعوض الغياب عن البطولة الآسيوية.



من ناحية أخرى تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اجتماعا انتخابيا يتم فيه تجديد الثقة بالقطري خليل المهندي رئيسا للاتحاد في الدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، حيث لم يترشح لهذا المنصب سوى المهندي، فيما تشهد بقية المناصب منافسة كبيرة بين المترشحين من مختلف الاتحادات الآسيوية.



أبو يمن في الدوري السعودي

خاض نجم المنتخب الوطني للرجال زيد أبو يمن، تجربة احترافية في الدوري السعودي عندما لعب مع فريق الهدي سلسلة من اللقاءات نجح فيها في تقديم مستويات فنية رائعة جعلته محط أنظار المتابعين للدوري السعودي.

وسبق للاعب أبو يمن والذي تأهل لأول مرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أن خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوريات العربية، في الوقت الذي تلقى فيه عرضا جديدا من أحد الفرق العمانية لتمثيله في الدوري هناك والذي يبدأ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.