إلغاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة الطاولة في البطولة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اضطر الاتحاد الأدني لكرة الطاولة إلى إلغاء مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات في البطولة الآسيوية، والمقررة أن تنطلق اعتبارا من يوم غد في كازاخستان، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة الآسيوية، خصوصا وأن هذه البطولة مؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة العام المقبل.
ويعود السبب المباشر إلى قيام الاتحاد بإلغاء المشاركة، بالظروف التي تحيط في المنطقة حاليا، وقيام شركات الطيران بتعديل مسار رحلاتها وإلغاء معظمها، ما أربك سفر المنتخب الوطني وخصوصا، فيما يتعلق بمواعيد السفر التي لا تتناسب مع مواعيد انطلاق منافسات البطولة الآسيوية.
وكان الاتحاد الأردني، قرر مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات في مسابقات البطولة الآسيوية كافة، (الفرق والزوجي والفردي)، من خلال قائمة الفريق التي أعلن عنها، وتضم كلا من اللاعبين واللاعبات: زيد أبو يمن وحسن الحوراني وتقي الدين نجادات وتيماء أبو يمن وبراء الوديان وريناد الحسني، فيما تمت تسمية أمين سر الاتحاد الدكتور عمر الجعافرة رئيسا للوفد، وعضو الاتحاد هنادي تفاحة إدارية الوفد، إضافة إلى المدير الفني عمرو رضا.
إلغاء المشاركة ينتظر أن يدفع الاتحاد الأردني إلى إجراء بعض التعديلات على برنامج عمل المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، وخصوصا التي تتعلق بالمشاركات الرسمية الخارجية، والتي تعتبر هدفا رئيسيا في رفع المستوى الفني للاعبين، حيث سيعمل الاتحاد على توفير البدائل لضمان مشاركات مميزة تعوض الغياب عن البطولة الآسيوية.
من ناحية أخرى تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اجتماعا انتخابيا يتم فيه تجديد الثقة بالقطري خليل المهندي رئيسا للاتحاد في الدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، حيث لم يترشح لهذا المنصب سوى المهندي، فيما تشهد بقية المناصب منافسة كبيرة بين المترشحين من مختلف الاتحادات الآسيوية.
أبو يمن في الدوري السعودي
خاض نجم المنتخب الوطني للرجال زيد أبو يمن، تجربة احترافية في الدوري السعودي عندما لعب مع فريق الهدي سلسلة من اللقاءات نجح فيها في تقديم مستويات فنية رائعة جعلته محط أنظار المتابعين للدوري السعودي.
وسبق للاعب أبو يمن والذي تأهل لأول مرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أن خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوريات العربية، في الوقت الذي تلقى فيه عرضا جديدا من أحد الفرق العمانية لتمثيله في الدوري هناك والذي يبدأ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
MENAFN05102024000072011014ID1108749530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.