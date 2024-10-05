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شعبان أولا والفايز ثانيا في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن للراليات

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج السائق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى ‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات التي أقيمت أول من أمس، في منطقتي القطرانة وسلطاني.
وجاء السائق بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا، بالمركز الثاني. واحتل السائق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ‏سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، المركز الثالث.
وأقيم الرالي بنتظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وشهد الرالي منافسة قوية بين السائقين، حيث تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة الترتيب العام للرالي بعد الجولة الأولى ومن ثم تصدر أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر الترتيب العام بعد الجولتين الثانية والثالثة، وبعد الجولة الرابعة تصدر الترتيب العام للرالي شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وتعرض الداوود لعطل ميكانيكي، أدى إلى انسحابه من الرالي في المرحلة الرابعة، وانسحب في المرحلة الأولى عيسى أبو جاموس وملاحه مصطفى جمعة، وسلامة القماز وملاحه فيصل القماز، ومشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن)، وقبل المرحلة الثالثة انسحب عاصم عارف وملاحه موسى جهريان، وانسحب بعد المرحلة الثالثة سامي فليفل وملاحه خالد جمعة، كما تعرض بدر الفايز لثقب في إطار سيارته، وبلغت مراحل الرالي 4 مراحل هي: القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 161.70 كم منها 78.50 كم مراحل خاصة، وأقيم الرالي على مسار حصوي.
الفائزون بالرالي الوطني الخامس – الجولة الأخيرة من بطولة الأردن
- الأول: شادي شعبان وملاحه سامر عيسى ‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 54.02.4 دقيقة.
- الثاني: بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا، بزمن 54.10.1 دقيقة بفارق 7.7 ثانية.
- الثالث: حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ‏سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 54.28.2 دقيقة.
- الرابع: إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9، بزمن 1.03.45.4 ساعة.
- الخامس: فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد على متن سيارة ايفو 9، بزمن 1.07.20.1 ساعة.
- السادس: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن سيارة بلاك إيرس، بزمن1.08.43.2 ساعة.
- السابع: بدر الهلالات وملاحه عامر موسى على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 1.14.55.5 ساعة.
- الثامن: أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، بزمن 1.16.13.1 ساعة.
أبطال الفئات والمجموعات
- المجموعة:"NR4" شادي شعبان وملاحه سامر عيسى.
- المجموعة: "RALLY 2" بدر الفايز وملاحه عماد جمعة.
- المجموعة: "M" بدر الهلالات وملاحه عامر موسى.
- الفئة: "TN" هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.

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