شعبان أولا والفايز ثانيا في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توج السائق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات التي أقيمت أول من أمس، في منطقتي القطرانة وسلطاني.
وجاء السائق بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا، بالمركز الثاني. واحتل السائق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، المركز الثالث.
وأقيم الرالي بنتظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من شركة زين الأردن.
وشهد الرالي منافسة قوية بين السائقين، حيث تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة الترتيب العام للرالي بعد الجولة الأولى ومن ثم تصدر أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر الترتيب العام بعد الجولتين الثانية والثالثة، وبعد الجولة الرابعة تصدر الترتيب العام للرالي شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وتعرض الداوود لعطل ميكانيكي، أدى إلى انسحابه من الرالي في المرحلة الرابعة، وانسحب في المرحلة الأولى عيسى أبو جاموس وملاحه مصطفى جمعة، وسلامة القماز وملاحه فيصل القماز، ومشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن)، وقبل المرحلة الثالثة انسحب عاصم عارف وملاحه موسى جهريان، وانسحب بعد المرحلة الثالثة سامي فليفل وملاحه خالد جمعة، كما تعرض بدر الفايز لثقب في إطار سيارته، وبلغت مراحل الرالي 4 مراحل هي: القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 161.70 كم منها 78.50 كم مراحل خاصة، وأقيم الرالي على مسار حصوي.
الفائزون بالرالي الوطني الخامس – الجولة الأخيرة من بطولة الأردن
- الأول: شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 54.02.4 دقيقة.
- الثاني: بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا، بزمن 54.10.1 دقيقة بفارق 7.7 ثانية.
- الثالث: حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 54.28.2 دقيقة.
- الرابع: إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9، بزمن 1.03.45.4 ساعة.
- الخامس: فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد على متن سيارة ايفو 9، بزمن 1.07.20.1 ساعة.
- السادس: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن سيارة بلاك إيرس، بزمن1.08.43.2 ساعة.
- السابع: بدر الهلالات وملاحه عامر موسى على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 1.14.55.5 ساعة.
- الثامن: أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 1.16.13.1 ساعة.
أبطال الفئات والمجموعات
- المجموعة:"NR4" شادي شعبان وملاحه سامر عيسى.
- المجموعة: "RALLY 2" بدر الفايز وملاحه عماد جمعة.
- المجموعة: "M" بدر الهلالات وملاحه عامر موسى.
- الفئة: "TN" هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.
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