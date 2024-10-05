التايكواندو يختتم مشاركته ببطولة العالم للناشئين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يختتم المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم مشاركته في بطولة العالم (عيار4 نجمات) في مدينة تشانشيون بكوريا الجنوبية، عندما يخوض 3 لاعبين نزالاتهم أملا منهم في تحقيق الإنجازات، في البطولة التي يشارك فيها نحو 2400 لاعب
ولاعبة من مختلف دول العالم.
ويلعب محمود يوسف في وزن 59 كغم، أمام لاعب البوسنة والهرسيك فاهرودين اديلوفيتش، ويلعب محمد العساف في وزن تحت 68 كغم، مع لاعب الصين كوي فينج، وتلعب زينب بصيلة في وزن تحت 55 كغم، أمام لاعبة بورتوريكو نينوشاكا مارتينيز.
وفي نزالات أمس، فاز سيد نايف ضمن منافسات وزن تحت 78 كغم، على لاعب أستراليا ليو هوليس 2-1، وخسر أمام لاعب الصين اكسوانشانغ 0-2، وأمام لاعب إسبانيا باتشيكو 0-2، وخسر زيد الحروب ضمن منافسات وزن تحت 73 كغم، أمام لاعب ألمانيا ماكسميليان سبيك 0-2، وخسرت ميسر الدهامشة ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، أمام لاعبة إسبانيا نوريا انيستا جيلا بيرت0-2، وخسرت سدين حمزة ضمن منافسات وزن تحت42 كم، أمام لاعبة كازاخستان انستازيا رايبوتينكو 1-2.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة من أجل إعداد الفريق، وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، كما تأتي استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
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