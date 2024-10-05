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التايكواندو يختتم مشاركته ببطولة العالم للناشئين اليوم

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يختتم المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم مشاركته في بطولة العالم (عيار4 نجمات) في مدينة تشانشيون بكوريا الجنوبية، عندما يخوض 3 لاعبين نزالاتهم أملا منهم في تحقيق الإنجازات، في البطولة التي يشارك فيها نحو 2400 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.
ويلعب محمود يوسف في وزن 59 كغم، أمام لاعب البوسنة والهرسيك فاهرودين اديلوفيتش، ويلعب محمد العساف في وزن تحت 68 كغم، مع لاعب الصين كوي فينج، وتلعب زينب بصيلة في وزن تحت 55 كغم، أمام لاعبة بورتوريكو نينوشاكا مارتينيز.
وفي نزالات أمس، فاز سيد نايف ضمن منافسات وزن تحت 78 كغم، على لاعب أستراليا ليو هوليس 2-1، وخسر أمام لاعب الصين اكسوانشانغ 0-2، وأمام لاعب إسبانيا باتشيكو 0-2، وخسر زيد الحروب ضمن منافسات وزن تحت 73 كغم، أمام لاعب ألمانيا ماكسميليان سبيك 0-2، وخسرت ميسر الدهامشة ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، أمام لاعبة إسبانيا نوريا انيستا جيلا بيرت0-2، وخسرت سدين حمزة ضمن منافسات وزن تحت42 كم، أمام لاعبة كازاخستان انستازيا رايبوتينكو 1-2.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة من أجل إعداد الفريق، وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، كما تأتي استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.

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