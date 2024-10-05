اتحاد عمان.. ملامح واضحة لـالحلم الآسيوي بعد سحب قرعة سلة وصل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - أبدى المدير الفني لفريق اتحاد عمان بكرة السلة، عبدالله أبو قورة، ارتياحه من نتائج قرعة دوري سوبر غرب آسيا "وصل"، والتي أسفرت عن وقوع فريقه في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي الرياضي
بيروت اللبناني والدفاع الجوي العراقي.
وسحبت أول من أمس (عن بعد)، قرعة دوري سوبر غرب آسيا "وصل" بحضور ممثلي الأندية كافة، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: الوحدة السوري، طبيعة طهران الإيراني والحكمة اللبناني، وتبدأ منافسات البطولة عن منطقة الغرب في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بدلا من موعدها المقرر مسبقا 14 من الشهر الحالي، بسبب التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ويقول أبو قورة في معرض رده على استفسارات "الغد": "القرعة جيدة وسنواجه فريق الرياضي بيروت لبناني (حامل اللقب) والفريق المتطور الدفاع الجوي العراقي، الذي يمتلك عناصر جيدة، ونثق بقدرتنا على المنافسة".
وأضاف: "طموحنا يتمثل بتصدر ترتيب فرق مجموعتنا كخطوة أولى، هذه المشاركة الخارجية الأولى بالنسبة لنا ونلعب من دون أي ضغوطات، نحن نحب المنافسة وسنظهر بصورة تعكس جانبا من عراقة وأصالة كرة السلة الأردنية وتطورها".
واستطرد: "ربما تكون المحطة الأولى من منافسات البطولة القارية صعبة علينا، خصوصا مع وصول عدد من لاعبينا للالتحاق بتدريبات الفريق قبل أسبوع، لارتباطهم مع المنتخب الوطني بالنافذة الثانية من التصفيات، لكننا سنعمل على معالجة الموضوع وبلوغ مستوى الانسجام المطلوب".
وفيما يتعلق بملف المحترفين الأميركي شين راكتور والأسترالي غاك دينك، أكد أبو قورة: "ندرس العديد من الخيارات المتعلقة بالإبقاء على اللاعبين والتوصل إلى تسوية مالية معهما في ظل غياب المنافسات لنحو شهرين، أو تحمل الكلفة المالية لتمديد عقدهما لمدة شهرين إضافيين، الخيارات مفتوحة ولم نحسم قرارنا بعد".
ويدرك اتحاد عمان أن المنافسة الخارجية وبلوغ الأدوار النهائية ومخالفة التوقعات في "وصل"، يفرض عليهم التأكد من جودة اللاعبين لبناء فريق منافس، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية استقطاب لاعبين محليين إلى جانب "ورقة المحترفين" الحاسمة في الملعب، خصوصا وأن نخبة المحترفين الأجانب هجروا الملاعب اللبنانية، بسبب العدوان المتواصل على لبنان.
ويتوجب على اتحاد عمان أن يدرك انه ليس المهم الكم وإنما النوع، وبالتالي فإنه بالإمكان الحصول على خدمات محترف واحد حقيقي بقيمة عقود محترفين أو أكثر بالاسم فقط، كما أن مشوار الفريق سيكون وعرا نتيجة قوة المنافسين، ولذلك لا بد من التحضير الجيد، ولاسيما أن مكتسبات المشاركة ورفع علم الأردن خفاقا يستحقان التضحية.
وسبق للأرثوذكسي المشاركة في نسخة العام 2022-2023، والتي غادرها من تصفيات الدور نصف النهائي بخسارته أمام الرياضي بيروت اللبناني 2-1 بعد حلوله ثالثا في مجموعته، وواجه حينها كابوسا بتدني مستوى محترفه داكستر مايلز، قبل الاستقرار على الأميركيين براندون بيترسون ودارين دورسي، ما يؤكد ضرورة توجيه ميزانية اللاعب المحترف نحو التعاقد مع لاعب في مركز يحتاجه الفريق، فيما كان الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من "وصل"، بسبب الصعوبات المالية واعتذار مدربه عن عدم المشاركة بفريق منافس.
ويتولى أبو قورة مهمة الإدارة الفنية لفريق اتحاد عمان، ويساعده نايف عصفور والمعد البدني أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري جعفر منصور، إلى جانب سام دغلس مستشارا فنيا، ويضم الفريق كلا من اللاعبين: فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، والطيب قاسم.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل أول المجموعتين إلى الدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث مع بعضهما البعض "كروس" في مباراة فاصلة، لإكمال أضلاع الدور نصف النهائي، الذي يقام عبر سلسلة من ثلاث مباريات يتأهل منها الفائز في مباراتين إلى النهائي.
ويقام الدور النهائي عبر سلسلة من ثلاث مباريات لتحديد بطل منطقة الغرب وترتيب المراكز من 1-3، والتي ستتأهل إلى نهائيات "وصل 8"، والتي تضم أيضا ثلاثة فرق من دوري منطقة الخليج، وبطلا من منطقة الجنوب وبطل وسط آسيا.
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