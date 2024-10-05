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اتحاد عمان.. ملامح واضحة لـالحلم الآسيوي بعد سحب قرعة سلة وصل

10/5/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - أبدى المدير الفني لفريق اتحاد عمان بكرة السلة، عبدالله أبو قورة، ارتياحه من نتائج قرعة دوري سوبر غرب آسيا "وصل"، والتي أسفرت عن وقوع فريقه في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي الرياضي بيروت اللبناني والدفاع الجوي العراقي.
وسحبت أول من أمس (عن بعد)، قرعة دوري سوبر غرب آسيا "وصل" بحضور ممثلي الأندية كافة، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: الوحدة السوري، طبيعة طهران الإيراني والحكمة اللبناني، وتبدأ منافسات البطولة عن منطقة الغرب في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بدلا من موعدها المقرر مسبقا 14 من الشهر الحالي، بسبب التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ويقول أبو قورة في معرض رده على استفسارات "الغد": "القرعة جيدة وسنواجه فريق الرياضي بيروت لبناني (حامل اللقب) والفريق المتطور الدفاع الجوي العراقي، الذي يمتلك عناصر جيدة، ونثق بقدرتنا على المنافسة".
وأضاف: "طموحنا يتمثل بتصدر ترتيب فرق مجموعتنا كخطوة أولى، هذه المشاركة الخارجية الأولى بالنسبة لنا ونلعب من دون أي ضغوطات، نحن نحب المنافسة وسنظهر بصورة تعكس جانبا من عراقة وأصالة كرة السلة الأردنية وتطورها".
واستطرد: "ربما تكون المحطة الأولى من منافسات البطولة القارية صعبة علينا، خصوصا مع وصول عدد من لاعبينا للالتحاق بتدريبات الفريق قبل أسبوع، لارتباطهم مع المنتخب الوطني بالنافذة الثانية من التصفيات، لكننا سنعمل على معالجة الموضوع وبلوغ مستوى الانسجام المطلوب".
وفيما يتعلق بملف المحترفين الأميركي شين راكتور والأسترالي غاك دينك، أكد أبو قورة: "ندرس العديد من الخيارات المتعلقة بالإبقاء على اللاعبين والتوصل إلى تسوية مالية معهما في ظل غياب المنافسات لنحو شهرين، أو تحمل الكلفة المالية لتمديد عقدهما لمدة شهرين إضافيين، الخيارات مفتوحة ولم نحسم قرارنا بعد".
ويدرك اتحاد عمان أن المنافسة الخارجية وبلوغ الأدوار النهائية ومخالفة التوقعات في "وصل"، يفرض عليهم التأكد من جودة اللاعبين لبناء فريق منافس، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية استقطاب لاعبين محليين إلى جانب "ورقة المحترفين" الحاسمة في الملعب، خصوصا وأن نخبة المحترفين الأجانب هجروا الملاعب اللبنانية، بسبب العدوان المتواصل على لبنان.
ويتوجب على اتحاد عمان أن يدرك انه ليس المهم الكم وإنما النوع، وبالتالي فإنه بالإمكان الحصول على خدمات محترف واحد حقيقي بقيمة عقود محترفين أو أكثر بالاسم فقط، كما أن مشوار الفريق سيكون وعرا نتيجة قوة المنافسين، ولذلك لا بد من التحضير الجيد، ولاسيما أن مكتسبات المشاركة ورفع علم الأردن خفاقا يستحقان التضحية.
وسبق للأرثوذكسي المشاركة في نسخة العام 2022-2023، والتي غادرها من تصفيات الدور نصف النهائي بخسارته أمام الرياضي بيروت اللبناني 2-1 بعد حلوله ثالثا في مجموعته، وواجه حينها كابوسا بتدني مستوى محترفه داكستر مايلز، قبل الاستقرار على الأميركيين براندون بيترسون ودارين دورسي، ما يؤكد ضرورة توجيه ميزانية اللاعب المحترف نحو التعاقد مع لاعب في مركز يحتاجه الفريق، فيما كان الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من "وصل"، بسبب الصعوبات المالية واعتذار مدربه عن عدم المشاركة بفريق منافس.
ويتولى أبو قورة مهمة الإدارة الفنية لفريق اتحاد عمان، ويساعده نايف عصفور والمعد البدني أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري جعفر منصور، إلى جانب سام دغلس مستشارا فنيا، ويضم الفريق كلا من اللاعبين: فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، والطيب قاسم.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل أول المجموعتين إلى الدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث مع بعضهما البعض "كروس" في مباراة فاصلة، لإكمال أضلاع الدور نصف النهائي، الذي يقام عبر سلسلة من ثلاث مباريات يتأهل منها الفائز في مباراتين إلى النهائي.
ويقام الدور النهائي عبر سلسلة من ثلاث مباريات لتحديد بطل منطقة الغرب وترتيب المراكز من 1-3، والتي ستتأهل إلى نهائيات "وصل 8"، والتي تضم أيضا ثلاثة فرق من دوري منطقة الخليج، وبطلا من منطقة الجنوب وبطل وسط آسيا.

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